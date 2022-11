¿A santo de qué el presidente del Gobierno tenía que sacar ahora, en plenas negociaciones con el PP, el asunto de la reforma de la sedición que solo beneficia a los sediciosos? Y los sediciosos dijeron que volverían a repetir la hazaña cuando se dieran las circunstancias. Por lo tanto el delito debe mantenerse como tal. Que alguien juega sucio en este asunto, lo ha dejado bien claro uno que no se resiste a perder su protagonismo. Carles Puigdemont ha irrumpido en pleno debate sobre la reforma del delito de secesión, condición que Esquerra exige al Gobierno. A veces una no sabe si en España Gobierna el PSOE de Sánchez o la Esquerra Republicana de Cataluña y de Junqueras.

¿Cómo es posible que un Gobierno serio juegue con un sedicioso, un traidor confeso, al truco o trato judicial?

Ha pasado todo un lustro desde que Puigdemont cogiera carretera y manta y saliera huyendo de España con destino a Bélgica. Pues bien, este tipo acaba de asegurar que durante estos cinco años ha recibido visitas de miembros del PSOE en diversas ocasiones para generarle “expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto siempre y cuando accediera a comparecer ante el Supremo”. Y ha apostillado “Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo”. ¿Qué sabe Pedro Sánchez que no sabemos los españoles? ¿Qué sabe Sánchez que ignoran las Cortes? ¿Qué hace Pedro Sánchez a espaldas de España y de los españoles?

¿Cómo es posible que un Gobierno serio juegue con un sedicioso, un traidor confeso, al truco o trato judicial? Por cierto el ex catalán ha aprovechado para cargar abiertamente contra la reforma del delito de sedición, una de las piedras angulares de la agenda ‘desjudicializadora’ de ERC. El propio Puigdemont no entiende cuál es el beneficio de la reforma de este delito para la resolución del conflicto entre España y Cataluña. Un conflicto que el ex considera político y que no lo es en absoluto. ¿Entonces, repito, por qué el empeño de Sánchez en sacar ahora este asunto a la palestra?

Además de al truco o trato, el Gobierno juega a despistar. Saca asuntos que no vienen a cuento para ocultar otras cuestiones de más calado. ¿Qué oculta ahora Sánchez? Aquel soplo de libertad de la mayoría socialista de González no lo consigue Sánchez porque no es un hombre, un político de Estado. Puigdemont ni busca, ni quiere, según sus propias palabras, beneficio personal alguno. Tampoco tiene intención de pedirlo de rodillas, ha dicho, no sabe el cuitado que para caminar siempre hacia adelante, a veces hay que ponerse de rodillas. Esta situación no hay quien la entienda. En realidad, qué ha habido entre Sánchez y Puigdemont ¿Truco o trato?