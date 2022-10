Estado de los proyectos de desarrollo para Zamora

Sabemos que los estados clásicos de la materia eran tres: sólido, líquido y gaseoso. Por eso cuando en el editorial de LA OPINIÓN del domingo pasado se hablaba del hidrógeno verde como un nuevo proyecto para Zamora, pensé que debido al retraso y falta de solidez de los clásicos estados de la materia de nuestros anhelos de futuro como las grandes obras públicas, al menos habíamos optado por los proyectos gaseosos.

Toda la ilusión se volatilizó con la facilidad que lo hacen los gases, cuando se aclaraba que no era un nuevo proyecto sino la renovación de uno anunciado hace trece años, en 2009, consistente en un gasoducto para conducir el gas verde hasta Europa desde Celorico da Beira en la vecina Portugal. Y pasando “por” Zamora.

Pasando de nuevo “por” Zamora como tantos otros, pero con el riesgo de que no favorezca nuestro desarrollo -como se advertía en el editorial- que alertaba de que no debería suceder como con otros proyectos de energía como las grandes infraestructuras de producción hidroeléctrica, que lo que hicieron fue pasar “de” Zamora. Y a los hechos me remito: ni siquiera pagan el IBI y otros impuestos por el terreno ocupado a los pueblos, que siguen peleando en los tribunales y casi siempre perdiendo. Pasando “por” Zamora y “de” Zamora.

No me extraña que acabemos apostando por proyectos cada vez más gaseosos, como el que decíamos del hidrógeno verde, o como el proyecto estrella del Silver Economy

En los debates de la semana pasada sobre las “razones para quedarnos”, compruebo que en la Zamora tradicional seguimos apostando por los proyectos sólidos, con formas estables y resistencia a ser modificados: la autovía hasta la frontera por Aliste y por Sanabria, más polígonos industriales, algunas sedes institucionales y cientos de instalaciones de parques solares y eólicos para seguir produciendo energía. Proyectos de pájaro en mano más que ciento volando que, sin embargo, se han ido construyendo sin evitar esa caída demográfica que reivindicamos para no llegar a ser un desierto como Soria, Teruel o Cuenca.

Ni las autovías a Madrid y a Galicia, ni el AVE veloz entre ambas nos ha permitido ganar habitantes. ¡Qué decir de la solidez de esa vía férrea que nos desmantelaron de la Ruta de la Plata y de las espectaculares obras de ingeniería y las estaciones arroñadas del casi abandonado ferrocarril entre Madrid y Galicia! ¡Y de esas otras sólidas obras de ingeniería de los saltos y presas de nuestros ríos que nos dejaron flamantes poblados de nueva construcción donde ya no viven ni los fantasmas de Halloween, y pueblos fantasma con cementerios bajo el agua embalsada!

Parece que el sólido no es nuestro estado de los proyectos. O que directamente han pasado de la solidez al estado gaseoso, en un proceso de sublimación física y de frustración social.

Hablando de embalses, tampoco podemos hacer un buen balance de lo que los proyectos líquidos han traído a esta tierra. Miles de hectómetros cúbicos embalsados de agua de nuestros ríos que no han servido ni para tener agua potable suficiente en los veranos de sequía, ni para que nuestros agricultores cultiven productos rentables de regadío, ni para que las instalaciones turísticas que se pusieron a la orilla de los embalses para disfrutar del agua puedan seguir adelante porque se vacían en función de la rentabilidad de las empresas, que ya no tienen ni sede física ni fiscal en Zamora. Ni sólida ni gaseosa. Sólo el uso interesado del líquido elemento de todos: el agua.

Corría más o menos el mismo año del anuncio del hidrógeno verde del que hablábamos, cuando la Zamora de la sólida piedra románica apostó por hacerse más flexible para atraer el turismo, y pasó a denominarse “Zamora líquida”, para promover una imagen abierta, tolerante y que abogaba por la convivencia y el futuro. Se ve que esa Zamora líquida tampoco pudo competir con proyectos tan sólidos como la ciudad del románico, y las viejas piedras de la ciudad amurallada que andamos despejando.

Así que no me extraña que acabemos apostando por proyectos cada vez más gaseosos, como el que decíamos del hidrógeno verde, o como el proyecto estrella del Silver Economy que, si se concretara en el cuidado real de las personas que viven en Zamora y sirviera para que lo hicieran en sus casas, permitiría dotarse de solidez: de vivienda y de trabajo. Dos bases sólidas para un proyecto que está a punto de evaporarse por falta de liquidez.

Porque al margen de que un proyecto sea más o menos sólido o incluso cercano al estado plasmático, que de momento sólo existe en el espacio sideral - tal vez también en el de la utopía- si algo hemos aprendido los zamoranos sobre el estado de la materia de nuestros sueños de futuro es que los proyectos no son nada sin liquidez. Y la liquidez no tiene nada que ver con el estado material de nuestros proyectos, sino con la capacidad financiera, o sea, el volátil dinero, que ese sí forma parte del plasma y está en el espacio sideral burocrático de esos Presupuestos del Estado o de la Junta o de la Diputación que nunca llegan a pisar tierra. Al menos, nuestra tierra.

Eso es lo malo, que la mayoría de los proyectos para Zamora están en estado plasmático, en el espacio sideral. Allí todos los años se construye un tramo de autovía, un polígono, un cuartel en Monte la Reina, un par de hospitales… o el gasoducto de hidrógeno verde de hace trece años.

Sin embargo, sí hay un proyecto que empezó formando parte del estado etéreo de la utopía y acabó siendo un proyecto sólido y en crecimiento: el del Campus Universitario. Partió de un sólido cuartel militar lleno de soldados como el que se pide ahora para Monte la Reina, que se volatilizó como si fuera un gas a través de una decisión política muy muy sólida, demasiado firme, como la de cerrar el ferrocarril Ruta de la Plata. Le siguió una sublimación física y social para apostar por algo tan importante como la educación. Y tras la reivindicación, el trabajo y la necesaria inyección de liquidez desde los presupuestos públicos, se convirtió en el proyecto más sólido de la provincia de los últimos años: nuestro campus.

La importancia de la liquidez o del dinero público para sacar adelante los proyectos para Zamora es la que nos hace desconfiar de los cantos de sirena que dicen que hay que bajar los impuestos para que se queden en los menguados bolsillos de los zamoranos para su desarrollo, cuando lo que hacen es quedarse en los de las grandes empresas que nos vacían el embalse y nos suben el precio de la luz.

Esas mismas empresas a quienes queremos aplicarles una fiscalidad diferenciada –eso va a ser el quinto o sexto estado de la materia de nuestros proyectos- para que vengan a quedarse, cuando ya se están quedando con todo: la solidez del campo, el agua de nuestros embalses y el aire que mueve los molinos de viento

¡Que sí que van a ser gigantes, amigo Sancho, amiga Sancha!