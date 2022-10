Informaba Luis Garrido en el periódico del pasado miércoles, de la expectación existente ante la excavación en terreno junto a la muralla. Expectación, ninguna. Aparezca lo que aparezca será ocultado de nuevo porque la construcción de un aparcamiento subterráneo tiene prioridad para el alcalde y los munícipes de su gobierno. Cuando en la ciudad aparecen restos durante una obra, se inspeccionan y se dejan donde están enterrados en tierra, cemento y asfalto. Una pena.

En otras ciudades del mundo y, por supuesto, también españolas, cuando aparecen restos arqueológicos se busca la forma y la fórmula de dejarlos visibles a los ojos de los ciudadanos. Para ello se han ideado estructuras resistentes que, al ser trasparentes, permiten la observación de lo descubierto. En Zamora, no. Para unas cosas los servicios pertinentes son muy drásticos y para otras emplean la manga ancha, dicho desde el respeto más absoluto a la labor, sobre todo de los arqueólogos. Podían ser más escrupulosos en ese sentido y buscar fórmulas que permitan la observación permanente de lo descubierto. Pero, no, el progreso pasa arrasando el pasado. Ahí tiene mucho que decir la arqueología. Pero no lo dice. O, peor, no lo hace.

La maniobra urbanística de Guarido es de envergadura. Digo yo si tiene mucho que ver con las obras que se llevan a cabo en distintas calles de la ciudad. Obras que alguien debería revisar, lo vengo repitiendo hasta la saciedad, porque hay cositas que no están bien hechas y que no se pueden dar de paso. Ya puesta, ¿cuándo empiezan a retirar la molesta arena que todo lo cubre, en los tramos ya finalizados? Las calles están quedando tan estrechas y sin posibilidad de aparcamiento, ni para una ambulancia que, lógicamente, se necesita habilitar plazas de aparcamiento como sea. Incluso alquilándole parcelas al Seminario. Al Obispado le va a venir muy bien. La ciudad le va a quedar al alcalde la mar de europea. Las normativas de la UE hay que cumplirlas sobre todo si los fondos los envía la Unión Europea.

Que junto a la muralla van a aparecer restos de lo que sea, estoy convencida. Lo que no me convence es que los entierren de por vida después de haberlos sacado a la luz. El pasado de Zamora, bajo piezas del material transparente de que se trate, podría ser un atractivo turístico añadido a los muchos que ofrece esta hermosa ciudad nuestra que algunos se empeñan en amarranar con sus pintadas.

Que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho. Al final se hará lo que la política dicte. Política que debería ser más sensible con lo que pueda encontrarse junto a la muralla.