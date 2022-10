En cuanto nos descuidamos siempre hay algún “listillo” que nos la pretende colar, y “no sé porqué razón se dice que nos la dan o que nos la quieren dar con queso”.

No hay duda de que el queso y el vino son productos básicos de nuestra gastronomía y que, en tal sentido, deberían ser ensalzados porque nos proporcionan grandes placeres. Sin embargo, el primero se utiliza de forma un tanto negativa porque se asocia una tomadura de pelo, y el segundo se deja engañar, así, por las buenas. No es lo mismo que nos dejemos ningunear que tomar unas tapas de queso. Y mucho menos si van acompañadas de uno nuestros vinos. No es lo mismo, de ninguna manera lo es. Me parece injusto e impropio este tratamiento y me solidarizo con el queso y el vino, que son lo que son, un deleite, y lo demás son pamplinas.

Enrique Stuyck Romá