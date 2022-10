Hace unos días, en el Club de La Opinión, un amable caballero, Manuel Fernández Prieto, me obsequió con un libro de fácil y necesaria lectura. Es casi un opúsculo. Su título: “Contra la despoblación (Europa en la encrucijada)” y en cuya dedicatoria, que agradezco, figura una posdata: “A ver si podemos hacer algo para paliar este problema, el más grave que tiene España”. Comparto la preocupación de don Manuel. Y la comparto fundamentalmente por Zamora, por esta tierra dejada de la mano de todos, excepción hecha de la mano de Dios. Esa mano es grande y poderosa y no abandona fácilmente.

Merece la pena leer el libro del señor Fernández Prieto. Es verdad, que hay que empezar a valorar los hechos, inexistentes, y dejarse de palabras. Las palabras a veces no conducen a otra cosa que no sea el cabreo. Pero sí es aconsejable y bueno dar ideas, dar soluciones y realizar análisis en profundidad, como el de este libro para conocer las consecuencias de la despoblación para España y para Europa y, claro, especialmente sus posibles soluciones, pasando por asuntos tan diferentes como natalidad y nacionalismo. No voy a destripar el libro. Estoy segura de que ambos asuntos tan diferentes, natalidad y nacionalismo, habrán sorprendido al lector.

Nos quedamos sin zamoranos, no solo porque muchos ciudadanos se nos van buscando mejores oportunidades de las que puede ofrecer Zamora. Es que no se producen nacimientos. Y, sin embargo, la muerte sigue pisando ”el huerto” de cada quien, como decía Serrat en su canción y no se detiene en barras, lleva la guadaña lo suficientemente afilada como para no errar, como para hacer un tajazo mortal.

Europa se queda sin europeos natos, como nos conocemos hasta ahora. El mejor ejemplo lo constituye la política en el Reino Unido. El nuevo premier británico, Rishi Sunak, de 42 años, ha hecho historia al convertirse oficialmente en el primer inquilino del 10 de Downing Street, de origen indio y de religión hindú. La Iglesias anglicana al albur de lo que ocurra a partir de ahora. Claro que ser el primer ministro en el Reino Unido es de condición volátil a tenor de los últimos acontecimientos.

No veo tan raro que un ciudadano turco llegue a premier en Alemania, un ciudadano tunecino ocupe un día el Elíseo o un originario de Guinea Ecuatorial, habite la Moncloa en España. Los europeos parece que tuvieran fecha de caducidad. Me quedo con una frase del libro: “Piensen que este rincón del mundo llamado Europa ha pasado en solo un siglo de dominar el mundo a verse jugando a la defensiva”. De ahí lo de la encrucijada europea.