Si no fuera por Irene Montero no sé qué sería de la columna nuestra de cada día. Si yo fuera la única que reacciona a sus desmanes tendría que hacérmelo mirar, pero cuando compruebo que somos la mayoría de los que pertenecemos a esta cofradía de la columna nuestra de cada día, me siento reconfortada. A esta chica la ponen al frente del Banco de España, cosas más inadmisibles he visto a lo largo de la era Sánchez, y a buen seguro que dejaba al primer banco de España sin fondos y a España intervenida por la Unión Europea.

No sé cómo organizará su casa. Sí sé cómo organiza el ministerio de Igualdad que ha convertido en su cortijo. Y lo organiza a base de dinero, mucho dinero. Y de cambios, excesivos cambios. ¡Como que cuenta con el mayor presupuesto ministerial! Buen legado nos dejó Pablo Iglesias tras su marcha. Esta chica ha vuelto, ¿y van?, a dedicar dinero público, dinero de todos los españoles, a labores de mudanza y decoración en su sede de Alcalá, 37 de Madrid. Reorganización y dinero que se suman a otras obras de acondicionamiento producidas en los últimos meses. Por si alguien alberga alguna duda, lo ha vuelto a hacer un año después de que ya decidiera acometer la primera reordenación de muebles y enseres de su departamento.

Pudo haber sido peor, porque un servicio de la subsecretaría de Igualdad, motivadora del contrato en nombre de la ministra, llegó a valorar en hasta 112.519,16 euros

O lo tiene todo manga por hombro y ‘guarripeich’ total, o es una derrochona, que también me encaja. Pero, ¡ojo!, derrocha con dinero que no es suyo. Me da que esta se cree que con el presupuesto que el Gobierno le confía puede hacer lo que le venga en gana. Y va a ser que no, por mucho que ese ‘no’ se lo ponga por montera. Entre Montero y montera hay una vocal de diferencia. De su apellido masculino a su ‘tocado’ femenino por muy taurino que sea.

La Montero ha gastado la friolera de 42.239 euros con 16 céntimos en mover otra vez muebles y archivos. Pudo haber sido peor, porque un servicio de la subsecretaría de Igualdad, motivadora del contrato en nombre de la ministra, llegó a valorar en hasta 112.519,16 euros, pero que, una vez finalizado el plazo de concurrencia pública, ha sido adjudicado por esos cuarenta y dos mil y pico euros que han salido de las arcas públicas, puesto que no cuenta con financiación de los fondos europeos. Con tanto derroche ministerial y de asesores, no me extraña que los presupuestos no den para combatir la inflación y acabar con las tribulaciones económicas de los españoles. Lo grave es que esto se ha convertido en una especie de suma y sigue que no cesa.