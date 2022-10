Los grandes cafeteros están en la obligación de saber que el café alarga la vida. Acabo de leerlo en la Revista Europea de Cardiología Preventiva. Según sus autores consumir dos o tres tazas de café diarias puede aumentar la esperanza de vida y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, al menos en comparación con aquellos que deciden eliminar definitivamente el consumo de esta sustancia. Lo sorprendente del caso es que los resultados aparentemente positivos se aprecian por igual cuando se utiliza café molido, café instantáneo y café descafeinado.

Lo cierto es que todos asociamos el café a la cafeína, sin embargo, resulta que esta bebida contiene más de 100 sustancias biológicamente activas

Ahora que me he pasado al té, de todos los colores, fundamentalmente el verde, aparece esta noticia. Menos mal que sigo tomando el descafeinado de cafetera en el desayuno y alguno que otro a media tarde. Según los autores del estudio, el consumo moderado de café, no se vayan a pasar, forma parte de un estilo de vida sano. Como la dieta mediterránea, el ejercicio, caminar, dormir suficientemente y toda esa pléyade de hábitos saludables que son imprescindibles para retrasar el reloj biológico.

A fuer de ser sinceros no existe mucha información científica sobre el impacto de las diferentes preparaciones del café en la salud cardiaca. Siempre he oído decir que el consumo excesivo de cafeína es un factor de riesgo de enfermedad coronaria. Se supone que el número de cafés diarios tiene mucho que ver con esta realidad. No pasar de tres o a lo sumo cuatro tazas debe ser lo aconsejable. Más allá, constituye un riesgo.

Abundando en los datos puedo decir que, los consumidores de café molido reducen el riesgo en un 27 por 100, los de descafeinado un 14 y los de instantáneo un 11 por 100. No creo que el café sea la panacea que todo lo resuelva. Los científicos tampoco lo creen pero en sus múltiples estudios llegan a conclusiones tan curiosas como la que hoy nos ocupa. Lo cierto es que todos asociamos el café a la cafeína, sin embargo, resulta que esta bebida contiene más de 100 sustancias biológicamente activas. Probablemente, alguno de esos componentes sea el que intervenga en el mantenimiento de un corazón más sano, ya que, en otros múltiples estudios, se ha reconocido que el exceso de cafeína, como la que se puede consumir en bebidas estimulantes, afecta negativamente al corazón.

¿Por qué la ciencia tendrá tantos pareceres? Nos despistan y a veces incluso nos confunden. Lo que ayer era inapropiado hoy es excelente no sólo para nuestra salud, también para alargarnos la vida. Pues nada, le dejó hasta mañana si Dios quiere, querido lector, porque ahora me espera un humeante y exquisito café descafeinado de cafetera.