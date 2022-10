Carta de agradecimiento de Justa Juanes González al personal de la segunda planta (Cuidados Paliativos) del Hospital Provincial Rodríguez Chamorro de Zamora.

Buenos días: el motivo de esta carta es el reconocimiento al personal que presta sus servicios en el citado centro hospitalario.

Es un agradecimiento a todos y cada uno de los profesionales que trabajan en la segunda planta de paliativos del hospital Provincial Rodríguez Chamorro. Doctores, psicólogas, sacerdote, ATS y auxiliares de clínica, alumnos en prácticas, personal de la limpieza, celadores, trabajadora social y administrativa de planta.

Todos y cada uno de ellos durante los 15 días que he estado en este centro y el posterior mes y medio que he estado en casa me atendieron con una profesionalidad excelente tanto a mí como a mi familia, prestándonos una gran atención en los momentos más difíciles de mi vida. Lucharon por mi vida, haciendo todo lo posible para que mis últimos días fueran lo más agradables y dignos posibles. Tantas muestras de cariño y humanidad es imposible describirlas en estas líneas.

Solo puedo dar las gracias por los servicios y el trato recibido. Me siento muy satisfecha y orgullosa del equipo de Oncología y Paliativos. Por cómo asumen sus competencias y demuestran sus habilidades siempre con una sonrisa y una explicación sencilla, clara y entendible en un momento tan complicado y difícil como son los últimos días de un paciente. Gracias por la paciencia y las muestras de respeto en momentos tan duros.

Las palabras nunca serán suficientes para demostrar el nivel de gratitud y admiración que siento por vosotros... allá donde esté siempre os recordaré.

Justa Juanes González