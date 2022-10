Estoy hasta mis femeninos, que no feministas, ovarios de escuchar desvariar sobre los hombres a Irene Montero. Estoy hasta mis femeninos ovarios de sus ataques, de sus insultos, de las costosas campañas contra los hombres españoles, que resultan intolerables e incluso insostenibles en tiempos de crisis, si recordamos lo que cuesta cada mamarrachada de las que emprende esta chica.

“Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte”. De esta forma concluye el vídeo de la campaña “El hombre se hace”, más conocida como “El hombre blandengue”, presentada el pasado 8 de septiembre por el Instituto de la Mujer. Un spot que recoge las polémicas declaraciones que El Fary realizó en su día contra un determinado tipo de hombres.

Ni creo en los machotes de manual ni en los blandengues politizados por esta chica que debe ser una frustrada de tomo y lomo. Las lecciones que pretende dar al hombre español que se las dedique directamente a su otrora pareja, el ultra machista Pablo Iglesias. Pero como Iglesias tiene bula, no pasa nada. Puede seguir azotando a Mariló Montero hasta hacerle sangre o dirigirse a sus alumnas por su físico. Si eres Pablo Iglesias, tu machismo está permitido. Si eres otro, sobre todo de derechas, directamente a la hoguera. No sé cómo no hay una rebelión en masa de los hombres españoles. Estimo que pasan ya de esta chica y se ríen, por no llorar.

Un video de apenas 40 segundos pagado a un precio que, en plena crisis, levanta ampollas

La campaña del “hombre blandengue” de la Montero, como la práctica totalidad de sus campañas, ha costado la friolera de más de dos millones de euros. Con lo bien que nos hubieran venido a los españoles para pagar la cesta de la compra, la luz, el gas, el agua y todo lo susceptible de ser pagado en el día a día de un hogar. Sólo el diseño de la campaña supuso un montante de 293.000 euros. El millón setecientos sesenta y nueve mil restante se empleó en la compra de espacios en medios de comunicación y soportes publicitarios.

Destinar más de dos millones de euros a una campaña que no conduce a nada, más que a la hilaridad, es una indignidad. Un video de apenas 40 segundos pagado a un precio que, en plena crisis, levanta ampollas. No creo yo que el hombre que promociona el insondable ministerio de la ex de Iglesias, sea capaz de construir una masculinidad más sana y más fuerte. Sin seguir sus consignas, cada vez son más los hombres españoles que conocen su papel en nuestra sociedad, un papel alejado del machismo bronco de unos pocos y del retrato que Montero bosqueja cada día.