¿De qué se quejan los pensionistas?

¿En serio? ¿Todavía no se han enterado de que sus pensiones se van a revalorizar al menos un 8,5 % a final de año? Tampoco saben que dicha revalorización con arreglo al IPC, este año y los que vienen, está asegurada por una ley impulsada por el actual Gobierno? ¿Dónde está entonces la disminución de su poder adquisitivo? Es una pregunta que les hago a los manifestantes, pero también a quienes escriben los artículos sobre las pensiones, que mucha idea no parece que tengan. Para disminución del poder adquisitivo, la que van a sufrir los asalariados, lo malo es que el Gobierno poco puede hacer en este ámbito; de momento son las empresas privadas las que deciden si suben o no los sueldos a sus trabajadores... Deberían informarse mejor y, sobre todo, no dejarse engañar por los maledicentes que solo pretenden meterles miedo y pescar en el río revuelto de sus desvelos. Cuidado con los del 0,25 a perpetuidad; toda la ira contra ellos.

Que alguien les recuerde que con este gobierno les subirá las pensiones de acuerdo al IPC o cerca, con la derecha en el poder solo tendrían un 0’25% de “subida”. Les recordare a los pensionistas que con este Gobierno las pensiones se actualizaron. En cuanto llegaron los socialistas al Gobierno, dándonos una “paguita con carácter retroactivo” ajustándola al IPC del año anterior y al año siguiente se revalorizaron con el IPC real y ahora este año está previsto que se actualicen con el 8,5% que aunque no es el IPC real, porque aún no se sabe cómo terminara el año actual, el Gobierno lo dejo así y seguramente salimos ganando, no se han congelado las pensiones (Eso lo dice la derecha, ultramontana ultra) ¿De qué os quejáis? Entonces, yo me pregunto ¿Por qué tanta manifestación y huelgas a un Gobierno que está haciendo lo que prometió? Os están utilizando y manipulando, pensionistas, no a todos afortunadamente porque me consta que varias asociaciones de pensionistas y los sindicatos mayoritarios españoles no secundaron la manifestación y no están de acuerdo con vuestras manifestaciones.

El cambio de Gobierno, de momento, ha dado sus frutos y, en mi opinión, lo que precedería sería una manifestación de apoyo al Gobierno frente a tanta crítica que está sufriendo, decir que el 8,5% es poco me parece casi una broma por no decir otra cosa más fuerte, si a los funcionarios le suben un 3,5 y a los obreros ni eso, qué pretendemos los jubilados. Exigen la subida de las pensiones respecto al incremento del Índice de Precios del Consumo (IPC), pero también un salario digno para todos, erradicar la brecha de género y luchar contra la privatización del Sistema Público de Pensiones. (Cosa que ya a hecho este Gobierno progresista)

Después de seis años de práctica congelación (el famoso 0,25 %) y de que se hubiera saqueado la hucha de las pensiones. No es comprensible que ahora se produzcan este tipo de protestas cada pocos meses y que no se valoren las subidas con el IPC que se han autorizado con este Gobierno. Nadie recuerda cuándo y cuánto nos ¿quitaron, mangaron, eliminaron, sustrajeron o cambiaron de lugar y manos la cantidad que teníamos de la hucha de las pensiones? (Unos 66.000 millones) ¿Nos devolverán el importe más los intereses? ¿Tendrán en cuenta la inflación acumulada desde entonces?. Soy pensionista. También decir que hay que subir los salarios de todas las personas que trabajan. De esa forma se podrá cotizar más en beneficio de los actuales y futuros pensionistas. y más recaudación para la Hacienda Pública y con ello se mejoraría la inversión en Sanidad, Enseñanza, dependencia, Justicia, Fuerzas del Orden, etc. Es sencillo de exponer, comprendo que difícil de aplicar, aunque sea progresivamente, pero es el camino. Es decir; ganamos todos. ¿Tan difícil de comprender? O existen poderes fácticos que impiden el procedimiento para aplicarlo?

Por otro lado. Qué mal sentó a algunos -muchos en realidad - que Europa se abriera a conceder los fondos europeos pos pandemia que pidió en su día Pedro Sánchez. Qué mal les sentó!! Se les han atragantado. Una vez tras otra, se inventan las noticias con tal de quitarles el valor que tienen. O no se cumplen los hitos para su concesión o los fondos no llegan a la economía real o se están dando sin control. Están dando la noticia falsa de que Europa ha congelado los fondos del dinero que tiene que venir a España. Luego dicen que cuando Pedro Sánchez, dice que hay intereses ocultos y ciertos medios de comunicación están detrás de muchas de estas noticias falsas, lo tachan de mentiroso.

Creo que este Gobierno está haciendo un gran esfuerzo social en todos los campos y, especialmente, en este de las pensiones y, sin embargo, las encuestas nos amenazan con la caverna. Si haciendo las cosas medianamente bien nos manifestamos contra el Gobierno, creo que volvemos al grave error de la pinza con la derecha que ya toda ella es bien extrema. Por todo ello no he ido a esa manifestación.

Faustino Gómez Pérez