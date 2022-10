Tiene huevos la cosa

En el marco de la celebración del Día Mundial del Huevo, el pasado 14 octubre, el ministerio de Garzón emitía en redes sociales un anuncio que ha causado gran revuelo. Recordaba que es “recomendable comer hasta 4 huevos a la semana”. Así, según el Ministerio, no se deberían consumir más a la semana, una afirmación totalmente descabellada tras los estudios realizados en los últimos años que aconsejan la ingesta diaria de huevos como una extraordinaria fuente de proteínas y nutrientes.

Qué sería de los españoles sin los huevos fritos, la tortilla de patata con o sin cebolla pero con bien de huevos, los revueltos, los huevos cocidos que en la cena ayudan a adelgazar, incluso en modestas tortillitas a la francesa que en España hemos enriquecido con atún, espárragos, chorizo, queso, jamón y todo lo que se nos ocurre añadirle en el momento de prepararla.

A lo largo de la historia el huevo ha sido, es y será, si no siguen incrementando su precio, el alimento más utilizado

Qué ganas tiene Garzón de ejercer su ministerio en medio de constantes polémicas y, sobre todo, yendo en contra de la comunidad científica. Son mayoría los médicos que han puesto el grito en el cielo ante esta recomendación absolutamente obsoleta, perteneciente al pasado. La recomendación del ministerio de Garzón no tiene base científica alguna. Lo manifestado por los expertos, sí, tras largos años de estudios.

A lo largo de la historia el huevo ha sido, es y será, si no siguen incrementando su precio, el alimento más utilizado. Cuenta con legión de admiradores aunque, bien es verdad, que también tiene detractores. El huevo, me encuentro entre sus defensoras, tiene suma importancia en la dieta Mediterránea, tan alabada por todos. Y, si será importante que es el titular de un día al año, aunque sea el favorito de todos los días del año.

El huevo es un superviviente. En estos últimos años ha resistido incluso los embates propiciados desde el ministerio de Garzón, cuyas campañas no valen para nada porque nadie, salvo unos poquitos, siguen sus consignas. Espero que no nos salgan ahora con la chorrada del sufrimiento de las gallinas. Más sufre una madre por no tener un triste huevo en la nevera con el que alimentar a su hijo. Hablo de esos hogares situados en el umbral de la pobreza o que ya lo han traspasado, donde el huevo es un alimento de lujo.

De eso debería ocuparse y preocuparse el ministerio de Garzón, que no falten huevos en los hogares españoles más vulnerables. Y a ser posible todos los días. El huevo no es el directamente culpable del aumento del colesterol tan en boga. Más bien es atribuible al sedentarismo, a la falta de actividad física y a una dieta sin huevos.