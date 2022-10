Cuando se demuestra que la violencia de género sí existe

Cuando se debatía el nombre con el que denominar a la violencia ejercida por algún hombre contra alguna mujer, pero lamentablemente demasiado a menudo, en distintas modalidades y en una cantidad que estadísticamente empezaba a ser motivo de alarma social porque se empezaba a ver críticamente –aunque siempre había existido- no me acababa de convencer la denominación de “género”, porque en alguna reunión se decía que era una mala traducción de la palabra en inglés, o sea, un anglicismo invasor de la lengua del imperio.

A mis reticencias iniciales por el anglicismo, pero sobre todo después a mi defensa del concepto que nombraba, contribuyeron los gramáticos y gramáticas que defendían que el género en la gramática española no estaba ligado al sexo, y a las diferencias entre hombres y mujeres. Un debate lingüístico que aún hoy persiste cuando nos encontramos a las personas cargadas de erudición que intentan ridiculizar a quienes defendemos que hay perspectiva de género también en el lenguaje: Y para ello dicen, por ejemplo, que la denominación de las profesiones en la lengua española está equilibrada, y citan a periodistos o electricistos, peonas o pilotas, albañilos y portavozas, o todos los anteriores acabados en “e”, como inteligentos e inteligentas que son “todites elles”. Será por bromitas de mal gusto.

Sin embargo, enseguida tomé partido por la denominación, cuando fue aceptada por las mujeres feministas y después por toda la sociedad, y la he defendido porque no encontraba ninguna palabra en español o castellano que definiera lo que con ella se quería decir.

La que más se aproximaba al concepto de género, y aún se sigue empleando como sinónimo, es la “violencia machista”. Porque el machismo según la academia de la lengua se define como: “una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer”. Todavía es muy común entre las personas defensoras del feminismo -que por cierto la misma real academia define como “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”- utlizar el nombre de violencia machista en lugar de violencia de género. Gran diferencia entre machismo o considerarse superior y feminismo o considerarse igual.

También se aproxima a las dos anteriores el concepto de “violencia contra las mujeres”, que intenta reflejar esa injustificable diferencia de violencias que sufren las mujeres en mayor cantidad y sibilinas cualidades de distintas formas, pero con un matiz bienintencionado de no incluir a todos los hombres como violentos como podría definir el machismo entendido como cualidad del macho de la especie humana. Buen matiz.

Pero las ideologías que niegan la violencia de género y la machista y la que se ejerce contra las mujeres, prefieren utilizar la “violencia doméstica”, para denominarla, como si sólo se tratara de una cuestión dentro de casa, y justificada por la convivencia en el hogar. Enseguida se puede justificar como se ha hecho tradicionalmente: de casa para dentro, como algo íntimo en lo que no se debe ni se puede intervenir socialmente.

Más aún profundiza en este concepto de domesticidad, la recién inventada “violencia intrafamiliar”, que niega esa dura estadística que ha motivado la alarma social tras demostrar que las mujeres sufren más situaciones de violencia a manos de los hombres con los que tienen o han tenido una relación afectiva. La violencia intrafamiliar, niega la violencia contra la mujer, equiparándola a la de cualquier miembro de la familia, y con el argumento simple de que todas las violencias son iguales, porque un bofetón duele lo mismo venga de donde venga, y un tiro, y un insulto. Y llevado al absurdo del razonamiento: un latigazo a un esclavo también duele lo mismo que si se le escapa al amo y le da a un amigo igual de cruel y de tirano sin querer.

Los insultos de los estudiantes del colegio mayor de élite Elías Ahuja a las compañeras del colegio mayor de enfrente, y las reacciones sociales posteriores reúnen todas las características que aclaran lo que es la violencia de género, y también de cómo se construye.

“Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas (…) Os prometo que vais a follar todas en la capea”.

En primer lugar, y para la gramática general, la importancia del lenguaje: dos palabras de género gramatical femenino para definir a la mujer como “coneja” que sirve sólo para parir -y tiene conejo entre las piernas-, y “capea” para definir la imagen del macho, que no sólo folla como tal sino que torea. Y olé, por la primera.

Lo de putas y la obligación que implica el “vais a follar”, claramente revela la violencia machista que considera a las mujeres inferiores y la violencia contra las mujeres, a quienes no se les pregunta ni siquiera sutilmente si quieren follar o no.

Claramente no es violencia ni doméstica ni intrafamiliar, salvo que se considere familia a la vecindad de la acera de enfrente del colegio mayor femenino, o doméstica a compartir una clase social de privilegios y buena posición. Claramente, no.

Más grave es el contexto: se lleva a cabo entre jóvenes con futuro, y con una educación universitaria que no demuestran -aunque tal vez la segregación por sexos justifica el tipo de educación recibida-, y no todas las mujeres se indignan por ese trato, sino que muchas lo justifican. También muchos sectores de la sociedad lo justifican.

Y ahí reside el fondo que la violencia de género denuncia: la justificación de estos hechos como un asunto sin importancia, una broma, y sobre todo como un hecho normal que se viene realizando desde hace años sin que nadie se haya sorprendido ni escandalizado.

La normalización de la violencia contra las mujeres, es precisamente lo que denuncia la violencia de género: ese control del móvil, la ropa y de las salidas a la pareja; esa indignación cuando una mujer ejerce su libertad, y ese la maté porque era mía de la terrible copla que aún justifica los crímenes machistas.

Y sí, claro que es violencia de género.

Esa misma violencia de género que entiende que los chicos del colegio mayor han aprendido socialmente a forjarse una concepción de la mujer que no es excepcional, sino que se da en todos los estratos de la sociedad. Y que las chicas de enfrente han aprendido lo mismo. Y a todos y todas les parece normal.

Pero lo normal puede ser injusto, como en su día pensamos que no era justo que los esclavos no tuvieran derecho a ser libres, o como a día de hoy consideramos que el color de la piel no representa más desigualdad que la cromática.

Nadie es culpable por la educación recibida socialmente, pero estamos obligados a pensar.

Y esto no es violencia intrafamiliar. Y puede pasar de ser una broma a ser un asesinato más para las estadísticas que todavía cuesta tanto ver, pese a los minutos de silencio y los gritos de las mujeres.

Y de los hombres que aman a las mujeres.