¡Quédate conmigo! y con Zamora

Ayer celebrábamos el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Mañana lunes en esta Zamora que tanto debe a nuestras mujeres rurales, probablemente en el mejor museo Etnográfico de Europa, participo en la presentación del libro de un zamorano ejemplar por su éxito empresarial, su orientación de servicio social y su calidad humana, Javier Benavente.

Javier, quien desde sus más humildes orígenes en Vega de Tera fue capaz de fundar la que se convertiría en la mayor empresa española en su sector, para llegar a facturar trescientos millones de euros al año, recuerda en lugar preeminente cómo sin marido, su madre Paca lo sacó adelante, con dos vacas, un carro y un arado primero y viendo que con eso no bastaba, emprendiendo la aventura de abrir una pequeña tienda de comestibles que terminó siendo también bar, ferretería y de todo un poco.

También en Zamora tenemos hoy a extraordinarias mujeres luchando por cambiar nuestra paupérrima situación. A pesar del olvido de los de fuera, reiterado año a año en los presupuestos públicos

En su libro benéfico a favor del programa “Ilumina una vida”: “¡Quédate conmigo! 20 claves para enamorar a tus clientes”, prologado por el presidente de CEOE Antonio Garamendi y partiendo de su experiencia biográfica, el también presidente de Fundación Alares y presidente de honor de la Fundación para la Diversidad navega por los océanos que se encuentran los emprendedores a la hora de sacar sus proyectos adelante con veinte claves que a modo de vientos favorables permitirán arribar al puerto de destino. Eso sí, a partir de la premisa fundamental para quien superó la experiencia de dos meses en coma, más al otro que a este lado de la frontera infinita: lo más importante son siempre las personas

Como lo son en nuestro mundo rural. Especialmente las mujeres. En la fijación de población. En la sostenibilidad demográfica. En la modernización de los servicios y de las ideas fuerza. También en Zamora tenemos hoy a extraordinarias mujeres luchando por cambiar nuestra paupérrima situación. A pesar del olvido de los de fuera, reiterado año a año en los presupuestos públicos. A pesar de la desidia y la inacción de los de dentro en puestos y cargos, más preocupados por su presente que por el futuro de Zamora y los zamoranos.

Cientos de esas mujeres nos redimen en nuestros pueblos. Me quedo hoy solo con dos ejemplos en pueblos que me son íntimamente muy cercanos. En el de mi padre, Fariza, María José Silvo, de profesión y vocación pastora. Y valiente, atrevida y echada para adelante. Capaz de plantarse para defender lo suyo y de tirar de los demás para pelear lo de todos. En el de mi madre, Alicia, quien después de recorrerse trabajando y estudiando media España y llegar hasta la Polinesia francesa, decidió que lo que de verdad quería y donde iba a ser feliz era en su bar y casa de comidas La Tortuga, en Torregamones, que empieza a ser un fenómeno social en la parte del Sayago más fronterizo. Dos ejemplos sencillos, como son las mujeres rurales a las que nadie he regalado nada, firmes y estoicas como la encina. Sabemos que el presente es malo, pero con ellas, como con Javier Benavente comprendemos que no siempre ha sido ni tiene por qué ser así. Tuvimos un mejor pasado. Apostemos por un mejor futuro.

