Erre que erre

He leído una cita de Benjamin Franklin que me ha dejado boquiabierto: “Hay tres cosas extremadamente duras: el acero, un diamante y conocerse a uno mismo”. Les diré cómo ha llegado a mis manos. El viernes por la tarde estaba caminando por la jungla de mis correos electrónicos cuando, de golpe y porrazo, me topé con la cita de más arriba. Allí estaba como si tal cosa, en silencio, esperando a que alguien, en este caso yo, se dignara a leerla. Dado que la curiosidad es algo que me acompaña desde siempre, inmediatamente piqué en el correo para comprobar quién la compartía conmigo. El remitente no tenía nombre y apellidos, por lo que pueden sospechar que procedía de uno de esos remitentes que, con mucha más frecuencia de la deseada, te manda algo a tu buzón sin que tú le hayas facilitado la dirección de correo. Bueno, ya saben de qué carajo hablo. Total, que abrí el correo y allí estaba ella, la susodicha cita del señor Flanklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, además de científico, inventor y muchas cosas más.

Quienes supuestamente saben de todo y defienden a capa y espada sus argumentos, aunque estos sean ridículos y extravagantes, me incomodan profundamente Si deducen que “conocerse a uno mismo” fue lo que me llamó la atención, no se equivocan. Y es que inmediatamente conecté esa sentencia con varias cuestiones que había trabajado durante los últimos días. Me explico para que no se pierdan. Imaginen que se encuentran en una conferencia, charla o taller sobre lo que sea. El contenido o la temática son indiferentes en estos momentos. Y cuando usted trata de compartir una reflexión, una idea o una experiencia significativa, alguien del público (hombre o mujer, joven o mayor) levanta la mano para expresar que no está de acuerdo. Y habla, habla, habla, sin parar. Cuando ya casi se ha cansado, usted aprovecha de nuevo para informar que lo expresado unos minutos antes procede de estudios e investigaciones científicas y que, por consiguiente, mientras no se invaliden las conclusiones el resto de los mortales lo único que nos queda es creerlas o hablar por hablar. Sin embargo, el listillo de turno sigue erre que erre, en sus trece, sin bajarse de la burra, porque la razón le acompaña. Y aquí quiero llegar. En la vida cotidiana es habitual cruzarse con personas que nunca dan su brazo a torcer. Da igual que se hable de fútbol, de la pandemia, de la inflación, del envejecimiento de la población en estas tierras, de la guerra en Ucrania, del cambio climático, de los huracanes, de la salud mental o del sexo de los ángeles, por cerrar la lista con una referencia que utilizo con cierta frecuencia en mis clases. Quienes supuestamente saben de todo y defienden a capa y espada sus argumentos, aunque estos sean ridículos y extravagantes, me incomodan profundamente. Pero sobre todo me exasperan quienes hacen uso de su supuesta sabiduría para poner en solfa lo que formulan o defienden científicos especializados en tal o cual asunto. Por el contrario, el listillo seguirá con sus argumentos, aprendidos vaya usted a saber dónde. El sabio, sin embargo, siempre dudará de lo visto o aprendido. Y porque duda, se conoce a sí mismo, mucho más que el otro, pues su cerebro es como el acero y los diamantes: extremadamente duro.