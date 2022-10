Valores y realidad en el fútbol base de Zamora

Estimados lectores:

Nos presentamos, aunque realmente nuestro nombre no importa, nos pueden llamar Sebi, Arancha, fulanita o menganita… da igual, tan solo somos unas madres que intentan velar, luchar y defender los derechos y la integridad de nuestros hijos menores de edad, como haría cualquier madre o padre por lo que supone lo más importante en sus vidas.

¿Y por qué nos dirigimos a ustedes? ¿Qué hace de especial, “interesante” nuestra replica, reivindicación, nuestras palabras? Simplemente porque es así, especial; Por su contenido y generalizando por tratarse de un caso de protección a unos menores (12 concretamente) aunque seamos nosotras quienes intentemos y nos atrevamos a gritarlo públicamente y dar a conocer el daño emocional que ciertas “personas” han causado a niños de 14 años; “personas” que o bien voluntariamente o no, se les ha ido de las manos y no han sabido o querido gestionar bien su “rol” de profesionales del deporte, llamémosles entrenadores de fútbol, y que, con su mala praxis, han jugado con la vulnerabilidad, integridad, derechos y sobre todo ilusiones y sueños de niños, padres y familiares haciéndoles creer que contaban con ellos, que formaban parte de un equipo y a pocos días de comenzar la competición, viéndose con la soga al cuello, prescinden de ellos sin más, sin explicaciones, sin disculpas (en primera instancia), con un: “ya no estás en el equipo, puedes irte a tu casa” (¡textualmente!) como si fueran objetos o figuritas de un futbolín.

Así es, estimados lectores, así es como en la práctica funciona el deporte zamorano (o lo que nosotras conocemos) nos referimos al fútbol concretamente en género masculino, gestionado por “personas”…No importan sus nombres realmente; “personas” en las que confiamos a nuestros hijos para que les enseñen las tácticas de un deporte y fundamentalmente basados en valores como el trabajo en equipo, compañerismo, tolerancia, solidaridad, disciplina, juego limpio etc. (Bonito, ¿no?) lo sería sí, pero solo es teoría y demagogia. En la práctica, al parecer no es así, (por lo que nosotras hemos experimentado y nuestros hijos han vivido), tan solo importa la competición, ser el mejor, aunque pises al compañero, hipocresía, postureo, vestir de Armani (no vale el mono de peón de albañil…), salir en Instagram y sobre todo la típica foto en el periódico con el Excmo. Sr. alcalde.

Poco importan los sentimientos de unos niños de 14 años, su total empeño en aprender, jugar (aunque solo sean 5 minutos), poner la mejor actitud, pertenecer a un grupo “socialmente aceptado” para no sentirse “excluidos” de lo que al parecer en esta sociedad el fútbol es: La panacea…En fin, ¡Y qué más!

Francamente y en nuestra humilde opinión, solo somos unas madres que no tienen ni idea de fútbol, pero entendemos de valores y no concebimos educar a nuestros hijos de otra manera o ¡Que se queden en casa!

¡Gracias, señores entrenadores!

Eusebia Prieto Pérez (en nombre de un grupo de madres afectadas)