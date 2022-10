Estamos que lo tiramos…

En momentos de una incertidumbre económica tan preocupante, en buena medida causada por la guerra que está teniendo lugar en Ucrania, y de una tremenda inflación que nos está afectando a todos, la mayor parte de los economistas independientes -incluidos los del Banco de España- opinan que los Presupuestos Generales del Estado que acaba de aprobar el Gobierno, más que sociales son aventurados y demasiado optimistas. Tal afirmación la basan en que: varias partidas de ingresos son irreales porque, o van infladas, o se han elaborado en base a previsiones al alza; son desequilibrados, porque obvian a determinados sectores; son desproporcionados, en cuanto al gasto, lo que puede comprometer sobremanera actuaciones futuras; y, sobre todo, en que electoralistas, porque no hay que ser un lince para darse cuenta del fin que persiguen.

Según la opinión expresada por los economistas a que he podido escuchar, unos presupuestos que se olvidan de la clase media, de los sufridos autónomos -en lo que llevamos de año se cifran en más de 50.000 las pymes y micropymes que han tenido que echar el cierre en España- de los agricultores, de los ganaderos, de los transportistas… en definitiva, del sector empresarial, que es el que crea más riqueza y el que mayor carga impositiva soporta, poco pueden tener de sociales, por muchas ayudas discriminadas que contemplen y por muy justificadas puedan ser las subidas porcentuales, que no lineales, de los sueldos de los funcionarios y de las pagas de los pensionistas. Tales medidas, hasta los más profanos lo sabemos, son medidas tomadas en clave electoral.

Los informes elaborados por la mayor parte de los economistas coinciden en que en el proyecto de Presupuestos sobran algunas partidas de “ayudas”, por innecesarias, y se echan en falta mayores y mejores incentivos para los que crean empleo

Estando España como está, yo me pregunto si no sería mejor recortar un poco el gasto e incentivar más el esfuerzo, aunque solo sea para no seguir en la senda del endeudamiento que llevamos, pues va a llegar un momento en que el pago de los intereses de la deuda contraída hipoteque cualquier otro tipo de actuación futura. Este año, los intereses que tendrá que pagar el Estado, con el dinerito de todos los españoles, superarán los 30.000 millones de euros; a mi juicio, una barbaridad, y algo que debería hacer que nuestros gobernantes reflexionasen y se condujesen con más prudencia.

Según los datos que están al alcance de todos, España es uno de los países del mundo con mayor tasa de desempleo y mayor déficit público (deuda pública respecto al PIB). 2021 se cerró con una deuda de 1.427.238 millones de euros, lo que supuso un 118,30% del PIB. Actualmente, las cifras de desempleo y de deuda pública aún son peores de lo que eran a finales del año pasado; lo que quiere decir que si nuestros acreedores un día nos dijeran ¡hasta aquí hemos llegado! y tuviéramos que empezar a devolver lo que debemos -no solo los intereses- tocaríamos a más de 30.000 euros por habitante… ¡Casi nada!

Pero como a algunos les parece que España va bien y quieren continuar captando votos para intentar mantenerse en el machito, pues han decidido que hay que seguir endeudando a los españoles y “el que venga detrás, que arree”.

Lo que acabo de poner de manifiesto son números reales que, a juzgar por los que se pueden contemplar en el proyecto de Presupuestos, no han debido ser tenidos en consideración por quienes tienen la obligación de mirar por todos. Ellos siguen a lo suyo, cual es intentar que les salgan las cuentas en las elecciones que se avecinan, lo que pone en evidencia su más que imperdonable desvergüenza e irresponsabilidad.

No hay que ser ningún experto en economía para saber que si se gasta más de lo que se tiene, o se puede generar, malo; por ello, a quienes gobiernan no se les debe permitir que lo hagan como si no hubiese mañana, que es lo que lleva tiempo haciendo el presidente Sánchez, porque le importa un bledo lo que pueda pasar en España cuando él deje el poder.

Gobernar comprometiendo actuaciones futuras debería estar prohibido, o al menos regulado por ley pues, aunque muchos, por estar a lo que deben, puede que ni se planteen lo que lleva consigo aprobar unos presupuestos concebidos única y exclusivamente para ser reclamo de unos cuantos votos, lo cierto es que los desmanes del gobierno de Sánchez, más tarde o más temprano, tendremos que pagarlos todos. Y si no, tiempo al tiempo.

A mi juicio, el proyecto de Presupuestos tiene un objetivo clarísimo, cual es, intentar obnubilar a todos aquellos que puedan resultar beneficiados con el reparto del dinero que el presidente, como si fuera suyo, ha decidido repartir entre quienes aún, según debe pensar él, puedan estar dudando entre otorgarle su confianza, o no, en las próximas elecciones generales. Ni más ni menos.

Los informes elaborados por la mayor parte de los economistas coinciden en que en el proyecto de Presupuestos sobran algunas partidas de “ayudas”, por innecesarias, y se echan en falta mayores y mejores incentivos para los que crean empleo y para los que están sin él, porque más que seguir repartiendo caridad, mantienen, se ha de insistir en aquello que dice: “si quieres hacerme un favor, en lugar de darme peces, facilítame una caña y enséñame a pescar” que es justo lo contrario de lo que hace el gobierno, porque en lo único que piensa es en el favor que le puedan devolver sus “estómagos agradecidos”.

Sé que a muchos no les gustará lo que voy a decir, pero como es lo que opino, y la sección para la que escribo en este diario lleva por título: Opinión, digo que: suscribo de principio a fin lo que quieren decir los economistas al citar el dicho al que me he referido; por ello, manifiesto que nunca podré estar de acuerdo con los que se sientan a esperar “el maná” en lugar de levantarse y echarse a andar para ir a buscarlo allá donde lo puedan encontrar -quien quiera peces que se moje…los pies-; aunque reconozco que hay excepciones, porque desgraciadamente hay muchos que ni si quiera se pueden levantar. Para éstos todas las ayudas son pocas.

El Gobierno prefiere regalar peces antes que enseñar a pescar, y no es porque no crea en el mensaje, es porque lo de intentar predicar con el ejemplo no le va.

¡Ojalá lleguen pronto los que, en lugar de repartir falsa caridad, premian y valoran el esfuerzo!