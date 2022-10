Solo No es No

Ahora que estamos en otoño, se ha desatado otra ridícula discusión. Esta vez por aquello de si la canción del verano ha sido esa de Rosalía cantando en modo Shakira, es decir, como si no hablara español, o la de otro paisano, a quien debido a que ya luzco arrugas y canas, no tengo el gusto, ni las ganas, de conocer.

Ahora que estamos en otoño, aunque no lo parezca, y no lo digo solo por las altas temperaturas y las nubes de polvo sahariano, sino porque las últimas tierras aún por labrar no arrojan brote verde alguno debido a la falta de lluvia y mis ovejas no encuentran comida en el mar de Campos, merece la pena hacer balance.

Por cierto, la canción del verano es cualquiera de la Creedence.

Los hispanojudíos han celebrado Rosh Hashana, su año nuevo, porque el calendario hebreo es agrícola desde hace ya 5783 años. Septiembre es mes de sementera. Tiempo de arar la tierra, aún con las pajas que dejó la cosecha pasada y sembrar la que está por venir. Por eso mismo, los fieles al credo mosaico lo hacen coincidir con el inicio del año. Sementera nueva, y año nuevo para el pueblo elegido. Lo dicho, una época propicia para someter a juicio crítico al terrible año agrícola que se ha acabado. Y cuyo resumen perfecto sería, el de una emergencia climática que ya está aquí y vive entre nosotros, ha okupado todo el territorio nacional y a la que es imposible desalojar sólo mediante el imperio de la ley.

Una emergencia climática que lo mismo vale para un roto que para un descosido. Tanto monta: negar el calentamiento global, al modo del vice Gallardo y su chupipandi de evangélicos y terraplanistas. Que monta tanto: usar el calentamiento global, al modo de Dimisión-Quiñones, para justificar que no deja la Consejería de Medioambiente porque no le da la gana.

A las evidencias empíricas me remito: pese al negacionismo sistémico, Zamora es la provincia española que más ha incrementado su temperatura este verano. Un estío que será recordado porque Zamora dejó de ser Castilla y León, para convertirse en la novena provincia andaluza, la tercera de Extremadura, o ya puestos, en la tercera ciudad autónoma, después de Ceuta y Melilla.

Así que ya puestos, mejor que una unidad del Ejército, que desplacen un tercio de La Legión a Monte la Reina. Los del Chapiri y barbas pobladas están más hechos a pelear en el desierto. Aunque no en el demográfico, el que ya somos, sino el de interminables dunas de arena ardiente en el que estamos destinados a convertirnos.

Que no sufran los caballeros y las damas lejías. A pesar de la Consejería de Agricultura, y su cerril política de no apostar por la ganadería familiar, al modo tradicional, de pastoreo o trashumancia y en extensivo, seguro que aún quedará por ahí alguna cabra de mascota, aunque haya que pedirla prestada de algún corral, para cuando tenga lugar el feliz asentamiento.

Si el algoritmo no falla, Monte la Reina incrementará la población de Zamora con mil seiscientos uniformados más sus familias, justo antes de que la resistencia comandada por John Connor inicie la batalla final por la supervivencia humana frente a las máquinas de Skynet y los Terminator nos maten a todos.

Es lo que tiene el negacionismo por sistema, y la crema de cacahuetes a la hora de la merienda, que empieza como un juego de niños y luego no sabes cómo parar. Los niños al menos acaban creciendo. Cuando crees que ya no aguantas un “y por qué” más sin arrojarte al Canal de Castilla, van y te sueltan eso de “déjame vivir mi vida”, que marca el inicio a la igualmente insoportable etapa de la adolescencia perpetua, en la que algunos permanecen anclados hasta pasados los cincuenta. O toda la vida.

Es fácil dialogar con los niños, te escuchan y razonan a su modo. Un modo infantil, pero con su pequeña dosis de sensatez. Les explicas la teoría de la relatividad, y te dicen que aún no han empezado con las cuentas en la escuela. Pero que si alguien tan listo como Einstein, afirma que E es igual a eme por ce al cuadrado, quienes son ellos para decir que no.

Ojalá el negacionismo patrio sonara siquiera un poquito lógico. Hay quien se atreve incluso a negar la primera revolución de la historia, el paso del paleolítico al neolítico. De poco importa que hace once mil años un humano tuviera la genial idea de domesticar una oveja, y desde entonces ir cruzándola hasta conseguir ejemplares que produzcan más leche, mejor lana y corderos de calidad extra.

Los negacionistas seguirán defendiendo que la función de la oveja, después de esos once mil años de ardua selección natural, no es la de proveer de nada al ser humano. Porque la función de la oveja es la de ser libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar.

Pero es que una vez refutado mediante supercherías que el ser humano sea omnívoro, el negacionismo se crece. Y dando rienda suelta a su paranoia, pasa a negar las vacunas, la funcionalidad de los impuestos, un Big Bang en el que no aparece Dios, Darwin y su herejía evolutiva, a Galileo y el célebre eppure si muove, la violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo, el campo español abonado con cerca de doscientos mil desaparecidos…

Ya puestos, son capaces hasta de negar que Who´ll Stop the Rain es una de las mejores canciones rock de la historia. Sin metáforas. El bendito día en que empiece a llover, que ningún hombre bueno pretenda buscar el sol o se las verá conmigo.