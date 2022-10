Hay temas de los que no se puede hablar

Hay temas de los que, al parecer, no se puede hablar, salvo que lo que se diga coincida con lo que alguien ha decidido que es “políticamente correcto”, o sea, dar una opinión aborregada. Porque, si se llega a disentir de lo que han bendecido los que dicen ser representantes de la “opinión pública” se corre el riesgo de ser tachado de facha o de rojo según los casos. Tampoco se puede decir que no te gusta una pintura de Miró, porque habrá quien te tache de inculto. Ni insinuar que hay ancianos que no corresponden al arquetipo de tiernos y bondadosos abuelitos, sino al de delincuentes que roban o asesinan. Y mucho menos decir que hay perros peligrosos o mal educados que pueden dar un susto al más pintado, pues te pueden tomar por un recalcitrante enemigo de los animales, cuando, en realidad, lo que estás haciendo es poner en solfa a sus irresponsables dueños.

Estamos inmersos en una sociedad que ataca a quien se atreve a decir lo que ve, siente y padece, si ello no está en línea con lo que le interesa a quienes manejan el cotarro. Todos hemos visto muchos sepulcros blanqueados que tras mostrarse despóticos y tiranos en sus empresas o puestos de trabajo, a continuación van a misa y a comulgar, cuando, en realidad, deberían ir a rendir culto a Belcebú. Pero la sociedad no se atreve a decirlo en voz alta no vaya a ser que la tachen de derrotista o envidiosa. Cierto que aún quedan algunos que piensan por su cuenta (Aun a riesgo de estar equivocados) porque prefieren ser ellos mismos en lugar de colegas de la ovejita Lucera. Son aquellos que se preocupan por ahondar en las cosas que pasan, y exigen ser informados con luz y taquígrafos. Preguntar no es ofender, que decía aquel chiste. Acusar sin pruebas sí. El hecho de ser respetuosos, no lleva asociado el de ser mudos. Si se llega a disentir de lo que han bendecido los que dicen ser representantes de la “opinión pública” se corre el riesgo de ser tachado de facha o de rojo según los casos Todo esto viene a cuento de que esta mañana Don Violante (aquel que encargó hacer un soneto a Lope de Vega) mientras removía un churro en el espeso chocolate del desayuno, preguntaba a sus contertulios sobre los resultados de la Feria del Queso, recientemente celebrada en Zamora. Todos coincidieron en que había resultado un tremendo éxito. Pero Don Violante, que mientras sus amigos estaban en el primer cuarteto él ya iba por el segundo terceto, les preguntó qué es lo que entendían por éxito. Y ese fue el comienzo del debate. Haber conseguido una gran afluencia de público y una inestimable cifra de expositores, unidos al hecho de haber dado vida a la ciudad durante unos días, y ver aumentada la ocupación hotelera, eran inputs suficientes para constatarlo. Llegados a ese punto la sutil impronta de Don Violante dejó en el aire la siguiente pregunta “¿Y cuánto hemos ganado?”. “Pues, a la vista de las apariencias se supone que mucho” respondió uno de los tertulianos. Don Violante, no dándose por enterado, prosiguió con otra pregunta “¿Pero ¿cuánto ha costado la organización del evento?”. “Hombre, pues bastante, porque montar casi cuatrocientas casetas y dotarlas de servicios de electricidad y etcétera, debe costar lo suyo”, contestó otro. Y un tercero que había permanecido callado, se atrevió a intervenir añadiendo: “Y la limpieza, la seguridad, la publicidad y el marketing, también hay que valorarlos”. Don Violante sonrió a la vista de cómo iba evolucionando la tertulia, y añadió que no siempre era oro todo lo que relucía, y que, consecuentemente, debía conocerse la cuenta de resultados para estar seguro de si un saldo es o no positivo. Para ello bastaría conocer el capítulo de gastos y de ingresos (En el caso de haber aportado algo los participantes). También, y principalmente, en cuanto había aumentado la cartera de pedidos de las queserías zamoranas. Una estimación de la repercusión del evento en aras a la promoción del queso zamorano tampoco sobraría, sin olvidarse del aumento de la caja de los hosteleros durante aquellos días. Pero, lo cierto, es que ninguno de esos datos estaba en posesión de los allí presentes, de ahí que “para poner la guinda a la tarta, sería conveniente conocerlos”, afirmó el que había sido más participativo en el debate. Alguno pudo llegar a pensar que la intervención de Don Violante había sido un torpedo procedente de fuego amigo, y otro que solo se dejó llevar por su interés en documentarse para poder opinar con criterio. Estas tertulias, a medias, desaparecerán cuando llegue a ser costumbre informar a los dueños del dinero (Pasivos pagadores de impuestos) del cómo, el cuanto, y el porqué de las cosas que se hacen con dinero público.