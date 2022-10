Empleo y emprendimiento

La exitosa celebración esta semana de la quinta edición de la Feria del Empleo y el Emprendimiento marca el camino de una iniciativa que, como bien apuntó el presidente de la Cámara de Comercio -organizadora con la Junta de Castilla y León-, Enrique Oliveira debe mantenerse y potenciarse para próximos años. Así debe ser y, añadiría para ambos organizadores, con especial énfasis en lo que se refiere al emprendimiento.

El estímulo de la acción emprendedora es la asignatura siempre pendiente en una sociedad como la zamorana y en conjunto la de Castilla y León, tan dada a que todos los padres insuflen a sus hijos la idea del trabajo por cuenta ajena y, a ser posible, el sueldo fijo de la administración pública y en la que la aversión al riesgo está tan acendrada que se mira con ojos de loco, cuando no directamente de sospecha a quien osa emprender un negocio, una actividad económica o un proyecto más o menos complejo de inversión. Lo he escrito más veces en estas páginas, mientras no mudemos individualmente esa piel social es muy difícil que podamos salir colectivamente adelante y alcanzar las metas que el mundo en transformación en el que vivimos pone hoy a nuestro alcance, inesperadamente con más facilidad que nunca antes.

Paradójicamente y a pesar de lo dicho en el párrafo anterior, Castilla y León y por delante la provincia de Zamora, encabezan el ranking de porcentaje de autónomos sobre el conjunto de ocupados tal y como exponíamos hace unos meses desde CyLCAE. Sorpresa solo relativa si tenemos en cuenta que no deja de ser síntoma representativo de la provincia con menor tasa de población activa y una de aquellas en las que menos oportunidades existen de trabajo por cuenta ajena, dadas las carencias de un tejido productivo en el que son muy pocas las empresas de un cierto tamaño que permiten a nuestros jóvenes incorporarse al mercado de trabajo con garantías de proyección y continuidad.

Clave también para el cambio de modelo productivo en nuestra región es que las administraciones públicas y las instituciones camerales y empresariales vuelquen su mirada hacia el territorio incómodo, las pequeñas y muy pequeñas empresas y hacia las dificultades y necesidades de los autónomos, con y sin empleados, que cada día se ven obligados a afrontar una travesía en la que tanto impuestos y cotizaciones sociales, como normativa y controles administrativos los tienen en la diana, no de su enorme e insustituible aportación social sino de la sospecha permanente y la traba constante.

Es muy fácil potenciar a las grandes empresas. Es más cómodo tener unos pocos interlocutores con los que tratar, a los que seguir, aplicar las normas o con los que negociar los cambios. Es muy gratificante representar a las grandes empresas que tienen medios y nombre para organizar eventos o captar las subvenciones. Pero quienes de verdad necesitan del apoyo en la creación y durante toda su existencia son quienes suponen más del ochenta por ciento de los empleos del sector privado en zonas urbanas y en el campo. Los que, en definitiva, crean riqueza y sostienen sociedad y territorio.

