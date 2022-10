El AVE que siempre debió ser no oculta la decepción de los presupuestos del Estado

Cuando existe voluntad política, hasta los proyectos que hasta hace poco se consideraban inverosímiles, se consiguen. Ha costado tiempo y esfuerzo, pero, al fin, la reivindicada declaración del AVE que pasa por Zamora como servicio público obligatorio se plasma en un acuerdo de Gobierno y anuncio oficial del Ministerio de Transportes.

La iniciativa parecía imposible tan solo un año atrás. La excusa de Renfe, como de costumbre, era la ausencia de demanda. Sin embargo, los datos oficiales del propio Gobierno contradecían esa tesis tan habitual cuando se piden bonificaciones para territorios apartados de los ejes tradicionales de desarrollo como es Zamora. Y si, por un lado, quedaba constatado que el crecimiento del servicio entre la Meseta y Galicia era el más alto de todas las líneas de alta velocidad del país, por encima de la de Andalucía o Barcelona, se evidenciaba que la demanda era real y creciente, sobre todo, en el tramo Zamora-Madrid.

La puesta en marcha de los abonos para los viajeros recurrentes, aquellos que viajan con frecuencia sobre todo por razones laborales a la capital de España, se tradujo en la venta de 196 títulos de transporte en el primer mes de funcionamiento, este pasado mes de septiembre. Ya no había un solo viajero recurrente, como argumentaba Renfe cuando negaba el servicio del tren madrugador. Había muchos más viajeros potenciales, solo que eran incapaces de hacer frente a los precios y la nula flexibilidad de los billetes despachados hasta entonces.

La declaración de servicio obligatorio público era lo que se venía exigiendo desde la ciudadanía y también desde la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora. No se trata de una reivindicación baladí y su concesión tampoco puede considerarse ni una panacea ni, mucho menos, una dádiva de la Administración central.

La provincia zamorana no debe resignarse a ser una ciudad dormitorio de la capital madrileña. Ese talento, que ahora puede ser de ida y vuelta, debe quedarse de forma estable. Y para ello son necesarias muchas otras acciones y mucha más voluntad política

Zamora tiene una demanda más que suficiente y con proyección real de crecimiento, lo que convertirá, definitivamente, al AVE en lo que se demandó hace ya casi 30 años, cuando aún se discutía la idoneidad de los trazados para comunicar la Meseta con Galicia: una palanca eficaz para evitar la fuga de los talentos más jóvenes que se han visto obligados a emigrar, una herramienta vertebradora y equilibradora de territorios. Por ello, es importante que a la medida del Gobierno se sume la consolidación de ese 25% de bonificación anunciado por la Junta y que pondrá en marcha cuando se lleve al plano de la realidad la iniciativa de la Administración central.

No será dinero tirado al aire, al contrario. Si esa política de descuentos se traduce en la permanencia de la población en el lugar de origen, crecerán los contribuyentes y con ello la recaudación fiscal tanto del Estado como de la autonomía. Algunos colectivos implicados en la lucha desde hace años, como la Asociación de Usuarios del AVE, se atreven incluso a cifrar esos beneficios en términos de IRPF: supondrían unos ingresos de casi medio millón de euros para las arcas nacionales y de 260.000 euros para las regionales. Para la Junta eso significaría que la subvención tendría unos beneficios de 195.000 euros como retorno inmediato.

Hablamos de la posibilidad, cada vez más extendida, de que los habitantes de la gran ciudad vuelvan a su tierra de origen o a una tierra de acogida más amable. A favor de Zamora cuenta un precio de alquiler y de vivienda a distancia sideral de la locura inmobiliaria desatada en Madrid; una educación de calidad avalada por el informe PISA; una de las cestas de la compra más baratas de todo el país, incluso en plena escalada inflacionista; una amplia oferta cultural asequible en distancia y precio, una zona libre de contaminación que se encuentra entre las más seguras.

Zamora sigue necesitando Monte la Reina no como cuartel, sino como centro de tecnificación e inteligencia de Defensa, la conexión de la A-11 y, sobre todo, un tratamiento fiscal de discriminación positiva para poder cambiar de forma definitiva la tendencia

Calidad de vida, en definitiva. Esa es la tremenda oferta a quienes se confiesan hartos de pasar tres horas diarias en atascos porque los precios alejan cada vez más tanto a vecinos como a empresas. El tiempo medio que emplea un habitante de Madrid para acudir a su puesto de trabajo es uno de los más altos de Europa, más de una hora por trayecto en el mejor de los casos. A plena velocidad, un viajero de tren en Zamora se planta en menos tiempo en el centro de la gran urbe.

El teletrabajo, impuesto por la pandemia, y promocionado como solución por sostenibilidad y ahorro energético ante una crisis sin precedentes por la guerra de Ucrania, completa la ecuación en la que permanecía la incógnita de la movilidad, ahora en vías de resolución. Porque no basta con la oferta actual: el tren madrugador debe ser recuperado con urgencia. No debe abandonarse la alternativa por carretera para poder resolver cualquier incidencia de última hora y debe ampliarse el horizonte, hacer la oferta de Zamora más ambiciosa conectando con el Noroeste de Portugal con una lanzadera como viene demandando Braganza y otras localidades vecinas del otro lado de la Raya.

La posibilidad cierta de abaratar tarifas y la creación de abonos laborales abre una puerta a frenar la despoblación en Zamora, importante, solo una. Es un anuncio que puede cambiar muchas cosas, pero la provincia zamorana no debe resignarse a ser una ciudad dormitorio de la capital madrileña. Ese talento, que ahora puede ser de ida y vuelta, debe quedarse de forma estable. Y para ello son necesarias muchas otras acciones y mucha más voluntad política. Y esa voluntad, apreciada en el servicio ferroviario, ni siquiera se atisba en el resto de los Presupuestos Generales del Estado, raquíticos y carentes de inversiones capaces de generar empleo local para estabilizar la población. Zamora sigue necesitando Monte la Reina no como cuartel, sino como centro de tecnificación e inteligencia de Defensa, la conexión de la A-11 y, sobre todo, un tratamiento fiscal de discriminación positiva para poder cambiar de forma definitiva la tendencia. El tren es mucho, pero no lo es todo y, ni mucho menos, compensa la falta de inversión que dejan patente las cuentas del Gobierno central para 2023. Zamora sigue a la espera y no se resigna. Reclama voluntad política.