¿Dónde están los límites?

Cuando, hace ya un tiempo, el ínclito Pablo Iglesias, refiriéndose a Mariló Montero, dijo: “la azotaría hasta que sangrase…” ¿Cuántas personas de las que estos días se han “rasgado las vestiduras” y han arremetido contra el vocero mayor del “Elías Ahuja”, criticaron al entonces Secretario General de Podemos?.... Demasiada hipocresía hay en esta sociedad, hoy casi tan machista como feminista, que no es capaz de aplicar el mismo rasero a todo el que infringiendo, o no, las leyes, se pasa cuatro pueblos haciendo uso de su libertad de expresión, o ejerciendo de macho alfa, o beta.

Lo protagonizado días atrás por uno de los residentes del Colegio Mayor Elías Ahuja, de Madrid, que dicho sea de paso, porque es verdad, contó con la aquiescencia y el apoyo de la inmensa mayoría de sus compañeros colegiales, y de las no menos cómplices colegialas residentes en el Colegio Mayor Santa Mónica, que se encuentra justo enfrente ¿Qué fue realmente, una estupidez colectiva, una actuación desmesurada de las muchas que tienen lugar a principios de curso en la mayor parte de las universidades del mundo entero, o, ya lo dirá la autoridad competente, un acto machista, con o sin mayor trascendencia, o un delito de odio?

Según las declaraciones efectuadas por los “supuestos” agresores y las “supuestas” agredidas, al parecer, todo el bochornoso espectáculo, que ya habrá podido ver España entera por televisión, forma parte de un ritual de comienzo de curso que desde hace años llevan escenificando los colegiales y las colegialas de ambos colegios, y que esta vez, porque a alguien se le ocurrió grabarlo y subirlo a las redes, ha dado pie a todo un sinfín de despropósitos que, cuando pase la marea, nadie querrá sacar a relucir más allá de lo anecdótico; aunque se trate de algo muy serio, para algunos; algo delictivo, para otros; o de una simple broma de mal gusto unida a eso que desde tiempos inmemoriales se conoce como novatadas entre colegiales universitarios, o rituales entre colegios mayores, para ni se sabe cuántos…

Sea como sea el asunto, o como se quiera ver o tratar, la verdad es que “la representación” de la que todo el que ha querido ha podido ser testigo, de momento, ya ha traído consecuencias: el más gili del colegio masculino ha sido expulsado por haber asumido llevar la voz cantante del primer acto del ritual (los siguientes ya no podrán tener lugar) y se está a la espera de conocer si la Fiscalía de Madrid, que ya está investigando los hechos y ha abierto diligencias al respecto, determina si se trata, o no, de un delito.

Tanto la actuación de los colegiales como la réplica de las colegialas le parecen una secuela más de las muchas que sufre la sociedad en que vivimos, por lo que de permisiva tiene y desorientada está

Digan lo que digan los y las residentes del “Elías Ahuja” y del “Santa Mónica” respectivamente, la sociedad, tan dividida no solo en lo que tiene que ver con las ideologías, sino en mucho de lo que es o debería ser educación, principios y valores, esta vez, quizás por lo sectarias e incompletas que fueron las primeras imágenes, reaccionó de inmediato y se posicionó de manera casi unánime en contra de la actuación de los colegiales del “Elías Ahuja”, como era normal. Pero a las pocas horas, cuando se supo que las “supuestamente” ofendidas, haciendo su papel, habían respondido como tenían ensayado, no han sido pocos los que han rectificado y, si cabe con mayor motivo, han cargado no solo contra los unos y las otras sino, y sobre todo, contra los y las regidoras de los respectivos colegios mayores, por permitir que año tras año se repitan unos ritos tan estúpidos como intolerables.

A quien esto suscribe, porque nunca le gustaron las novatadas y los ritos que, por muy tradicionales que sean, pueden resultar ridiculizantes o vejatorios para quienes “los tienen que padecer”, tanto la actuación de los colegiales como la réplica de las colegialas le parecen una secuela más de las muchas que sufre la sociedad en que vivimos, por lo que de permisiva tiene y desorientada está.

El hecho cierto de que algunas de las colegialas contra las que iban dirigidos los gritos machistas y los intolerables insultos que les profirió el hoy ya ex residente del “Elías Ahuja”, hayan dicho que ellas nunca se sintieron ofendidas ni denigradas como mujeres, porque todo formaba parte de la escenificación de un ritual que lleva repitiéndose años, no puede ser considerado un eximente de la responsabilidad en que incurrieron quienes, seguro que sin ninguna intención misógina, se divirtieron llamando putas, ninfómanas y no sé cuántas cosas más a quienes, según han reconocido todos y todas, son sus amigas, compañeras de universidad, e incluso, en algunos casos, novias.

Lo demás, que lo digan los jueces.