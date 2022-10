Esta semana todos hemos visto un vídeo de un colegio mayor masculino en el que unos energúmenos que mañana serán nuestros jefes o nuestros banqueros o nuestros ministros gritaban lo siguiente a las chicas del colegio mayor de enfrente: “Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahúja!”.

Ahúja es el apellido del colegio mayor. Elías Ahúja, sito en Madrid, España, religioso y absurdamente caro: más de 1.000 euros al mes, todo un salario mínimo interprofesional. El dinero que cobra muchísima gente en este país y también el dinero al que no llegan tantos otros. Una obscenidad.

Parece que es uno de esos colegios mayores donde preguntan en qué trabajan tus padres y no para darte becas sino lo contrario, según contaban en Twitter quienes se asomaron alguna vez a esas torres. Como buena institución clasista, deja clarito en sus documentos públicos que si la vida se le tuerce un poco a tu familia y se retrasan en un pago no hay caridad cristiana posible y te vas a la santísima calle sin miramientos. “Condiciones económicas 2020-2021”, es un PDF fácil de encontrar.

Sería mentira decir que unos gritos soeces, machistas y violentos como los suyos no se pueden encontrar en otros mundos menos privilegiados. La diferencia es la impunidad que ellos tienen por el azar de haber nacido en familias poderosas. Impunidad que conocen y exhiben: todo lo que han dicho después de la polémica suena a “tú no sabes quién es mi padre”. Esto lo cuenta muy bien esa excelente serie que es Alba, de Antena 3 y ahora en Netflix, una historia donde cuesta mucho que dejen de pagar justos por pecadores.

Está tan normalizado que los hombres se comporten peor que las bestias, que los ricos puedan pisarnos el cuello solo por serlo, que sé que habrá quien llegue a estas líneas diciendo “hija, no es para tanto, los chavales son chavales” o aquello de “poderoso caballero es don dinero” y, ya se sabe, “siempre ha habido clases”. Es bastante increíble lo bien que aceptamos la sumisión, el esclavismo, es decir, la injusticia.

La resignación es complicidad. Ellos han salido, como siempre, a protegerse unos a otros, incluso unas a otros. Perro no come perro. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Es bastante fácil: si no puedes parar de trabajar 40 horas al mes para mantener tu vida, estamos en el mismo barco. Da igual si lo haces como médico, como camarero o como periodista. Nunca seremos ellos. Ellos lo tienen claro, a ver si nosotros empezamos a saberlo también. Y a unirnos. Porque de uno en uno, de una en una, nos van a seguir comiendo.