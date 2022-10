Reflexiones sobre la sociedad actual

En la sociedad española están sucediendo una serie de desafueros sobre los que deberían los políticos dar una respuesta real por ejemplo mi pregunta es ¿Qué sentido tiene que haya más de 3 millones de parados cuando existen puestos de trabajo que no se cubren por no tener gente preparada para ocuparlos?

¿No habría que volver a crear un sistema de formación similar al antiguo PPO de formación adecuada para ocupar esos puestos en lugar de mantener a ese contingente de parados?

No estoy con esta propuesta de que a cierto número de parados no se les atienda, cuando las cicunstancias así lo requieran, con dotación económica que les permita vivir dignamente. Lo que no es asumible es que haya en torno al 23% de economía sumergida que el resto de la población tenemos que dar por hecho.

O generar paraísos fiscales en determinadas comunidades con exención de impuestos por ejemplo a la hora de recobrar los ahorros obtenidos por haber realizado un plan de pensiones. O el seguir pagando impuestos los pensionistas después de haber pagado impuestos durante 30 , 40 ó más años trabajando.