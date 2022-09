Pero ¿en qué país viven los políticos españoles?

Que España es diferente, es una verdad muy grande, mientras se bajan impuestos a los más ricos y a los que más sueldo ganan, tenemos las cifras de paro más altas de Europa, la pobreza y las desigualdades y somos los campeones de tener muchos hogares que no reciben una miseria ayuda y tienen que recurrir a los bancos de alimentos o a las colas del hambre, ¿cómo se puede permitir eso en este país llamado España?. Bajadas del tramo del IRPF para personas que ganan 60.000 euros anuales, ósea 5000 euros al mes, y dice el presidente de la Comunidad de Valencia, que es para ayudar a las rentas medias y a los trabajadores, ¿A qué trabajadores se refiere, a los del IBEX35? Yo no conozco a ningún trabajador normal que gane semejante cifra, o es que los que ganan 1000 euros o 1500 no son trabajadores, (que por cierto son la mayoría).

Luego tenemos a la iluminada de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que esta les quita los impuestos que gravan la riqueza y patrimonio a los capitales de 700.000 euros y pueden tener pisos, chalets o casoprones de hasta 300.000 euros más, llegando al millón de euros y se acogen a esta rebaja, luego tenemos al andaluz, que en un arranque de envidia y competencia desleal le quiere quitar el puesto a la iluminada de Madrid y hace lo mismo, rebaja para ricos, siendo su comunidad la que más paro tiene de España y Europa, luego les están siguiendo otras comunidades, porque esto se está contagiando como si fuera el COVID-19. Las bajadas de impuestos no son de izquierdas ni de derechas, es hacer propaganda electoral con la miseria de los de siempre. Miles de parados sin ningún ingreso El cachondeo fiscal en las taifas autonómicas está adquiriendo momentos sublimes. Presidentes de las taifas que no habéis entrado en la tómbola, animaros. Quién da más? Entiendo el mosqueo del Gobierno central. Pues que promueva leyes estatales de armonización. Si al final va ser que lo de las autonomías no es tan bueno. Cada gobierno hace lo que quiere. ¿Quizás hay demasiados? Un país en el que todas las comunidades juegan a pisarse y hacerse la puñeta la una a la otra es un país insostenible. O los caciques autonómicos entran en razón o el las autonomías deben empezar a desmantelarse. Se pide dinero a Europa, y aquí se bajan impuestos, damos una imagen penosa, queremos vivir del cuento cuando no del robo y el saqueo Sigo sin entender lo de rebajar impuestos, mientras haya un solo ciudadano que esté en lista de espera para un acto clínico o, mientras sigan asistiendo nuestros alumnos a clases en barracones o con una ratio de infarto, no se pueden bajar ningún tipo de impuestos y, si la inflación mete en aprietos a ciertos sectores de nuestra sociedad, pues con el presupuesto del Estado se les ayuda. Las bajadas de impuestos no son de izquierdas ni de derechas, es hacer propaganda electoral con la miseria de los de siempre. Miles de parados sin ningún ingreso. A todo esto la mayoría de las autonomías sigue quejándose y pidiendo más dinero al gobierno con el argumento tan manido de: “No tenemos la financiación que nos corresponde y seguimos siendo la Comunidad peor financiada de España”. Pero no obstante y si le sobra dinero primero terminen de eliminar los barracones que aún quedan y segundo mejoren la asistencia en los ambulatorios para eliminar esperas y dar más tiempo a los médicos por paciente. “Pan con pan comida de tontos”, ¡la mayoría de presidentes se apunta a la bajada de impuestos, que disparate! , no sé de dónde van a sacar para educación, sanidad, dependencia… Los que menos tienen salen perjudicados con estas decisiones, todas estas maniobras van dirigidas con vistas a las elecciones. Faustino Gómez Pérez