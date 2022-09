Increíble, pero cierto

No me lo puedo creer. De verdad que no me lo puedo creer. Estoy leyendo las palabras pronunciadas por Irene Montero en sede parlamentaria, el miércoles 21 de septiembre de este raro 2022, y no me lo puedo creer. Transcribo textual: “Todos los niños, las niñas, les niñes de este país, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento. Y esos son derechos, que tienen reconocidos, y que a ustedes no les gusta.”.

Servidora debe ser una de esos “ustedes”. No tengo hijos, pero si estuviera en edad de procrear, me lo plantearía muy seriamente ante la amenaza que suponen personas como la podemita Montero para el bienestar, la seguridad, la protección y el futuro de los niños. Esta chica es una amenaza grave que las organizaciones dedicadas a la defensa de la Infancia deben tener en cuenta para pararle los pies. ¿Dónde están Unicef, Save the Children, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Pequeño Deseo y todas las ONG,s cuyo fin primero y último es la infancia? No se les ha visto rebullir ante tamaña majadería, ante tamaño disparate. No creo que sea por temor a perder la subvención, porque entonces son rehenes de sí mismos. Es a los padres y no a los Gobiernos, por muy progres que sean, a quienes corresponde enseñar a sus hijos valores y comportamientos, conseguir una buena vida familiar y la armonía necesaria precisamente para el crecimiento armónico de sus hijos. Los Gobiernos no pueden ni deben enredarse en las marañas en las que permanentemente está metida la podemita. Ella que eduque a sus hijos como le venga en gana y que deje a los demás hacer lo propio sin consejas, sin resabios, sin estupideces de grueso calibre como la aludida. Comprendo a esas parejas que están contrayendo matrimonio con el pacto de no procrear ante la inseguridad futura y las chorradas de gentes como esta chica que llegó por la horizontal a ministra y ahí continua. Claro que por la horizontal han llegado muchas políticas a izquierda y derecha. ¡Para que vengan hablando de igualdad! Leyendo bien leída la proclama se sobreentiende que la Montero hace apología de la pederastia, blanqueando el sexo consentido entre niños y adultos, dando carta blanca a los primeros y permiso a los segundos. Para quien esto escribe es una forma de corrupción de menores y eso debe ser penado por la ley, caiga quien caiga.