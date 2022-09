Otra ofensiva fiscal

La guerra PP-PSOE está servida. En el Gobierno están a la que saltan tratando de neutralizar a Feijóo y sus muchachos, entendiendo por tales a los que presiden los Ejecutivos autonómicos. En esta ocasión, el Gobierno social-comunista ha decidido responder a la bajada de impuestos de las comunidades autónomas del PP con una contraofensiva en sentido inverso, es decir, con un nuevo paquete fiscal que implicará una subida de impuestos al margen del anunciado para gravar a las grandes fortunas. El asunto irá por el mismo camino de las aprobadas para la banca y las energéticas.

Tengo para mí que la subida de impuestos a los ricos no va a rebosar el cajón gubernamental, de ahí que acaben trizando a los económicamente más débiles. Y lo van a conseguir con esta nueva subida de impuestos que se hace al margen de los ricos. Al margen de los ricos, estamos todos los demás. De ahí que la ofensiva gubernamental deba preocuparnos. Quien tiene las claves, y no sé si las llaves, es la ministra María Jesús Montero. Estimo, por cierto, que responder a la rebaja tributaria del PP con nuevos gravámenes no es lo más indicado.

Entre todos nos están matando y nosotros solitos acabaremos muriendo, posiblemente de pena, de risa, de impotencia, de asco o por inanición

Entre todos nos están matando y nosotros solitos acabaremos muriendo, posiblemente de pena, de risa, de impotencia, de asco o por inanición. Entre los morados, los azules y los rojos no damos abasto para disgustos. Con este anuncio, el Gobierno pretende plantar cara a la estrategia tributaria del PP y, muy especialmente y para evitar más confrontaciones de las que tienen, acercarse a las posiciones moradas para facilitar un acuerdo en las nuevas cuentas públicas. De eso se trata. Si los morados se ponen farrucos, no hay presupuestos. El PSOE lleva en el castigo la penitencia. Siendo mayoría en el Consejo de Ministros, están supeditados a los caprichos de los socios minoritarios del Gobierno que pintan más de lo que en principio pudiera parecer.

De qué si no se le concede, y a manos llenas, a Irene Montero y a Garzón todo lo que piden, aunque lo que piden es surrealista la mayoría de las veces. Hay que tenerlos contentos para, llegado el caso, como ahora, seguir el curso inalterable marcado por Sánchez. Esta guerra de guerrillas fiscal que llevan a cabo unos y otros no acabará en nada bueno. Mientras Feijóo pide bajar del 10 al 4% el IVA de productos básicos para hacer frente a la subida de la inflación, Montero ha dicho que no se baja nada `porque supondría vaciar la fiscalidad de contenidos y además beneficiaría a quien más consume”. Seguro que piensan que solo consumen los ricos. Craso error.