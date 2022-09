Me refiero al actual presidente del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) que hace unos días, en la apertura del año judicial, veladamente dejó caer que podría presentar su dimisión si no se renovaba dicho órgano que lleva paralizado por el Partido Popular casi cuatro años. Posiblemente lo correcto sería llamarle su Ilustrísima señoría Sr. Lesmes, pero como yo no estoy en ese gremio de jueces, soy un simple ciudadano que saco mi opinión por lo que veo y analizo, esos anticipos protocolarios no me parecen nada merecidos. El que pienso que se merecería me lo callo.

El Sr. Lesmes, al no conseguirse en este mes de septiembre, por la oposición teatrera que siguen ejerciendo los vocales de esa misma tendencia pepera dentro del Consejo, parece que ya quiere presentar su dimisión y propone quien debe ser su sustituto apuntando al presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín Castán. Todo esto lo podría haber hecho hace mucho tiempo, pero eso caerá sobre su ilustrísima conciencia. El aspecto de su cara ya es reflejo del alma. Este órdago podría tener efecto para una pronta renovación, aunque nada es seguro. Ya más descredito no puede tener esa cumbre de la Justicia Española así que a lo mejor seguimos en ella. Ya sabemos que sus señorías tienen un estómago agradecido, me refiero al buen yantar, lógicamente. Aún algún despistado seguirá preguntándose el por qué de todo este follón y la respuesta es sencillísima. Porque el PP quiere la máxima protección judicial para sus políticos en los múltiples casos de corrupción o abuso de poder, creación de policías paralelas, conversaciones grabadas, etc. que se están juzgando o serán juzgadas a medio plazo. Lo demás son historias creadas por partes interesadas del partido para despistar o confundir. Podría hacer este artículo de opinión más largo, con más jueces e historias, pero eso podría enmarañar la cruda realidad. Ya hay suficiente hemeroteca para el que tenga el capricho y tiempo para hacerlo. La Constitución está para ser cumplida por todos. Los jueces deberían ser más pudorosos en este asunto y hay muchas señorías con puñetas blancas que la están incumpliendo a propósito Solo añadir un apunte más. La Constitución está para ser cumplida por todos. Los jueces deberían ser más pudorosos en este asunto y hay muchas señorías con puñetas blancas que la están incumpliendo a propósito. Como decía un periódico nacional hace unos días en su editorial muchos políticos catalanes han sido sentenciados por ello y han pasado por la cárcel. Otros altos jueces parece que no. El daño que están haciendo a la Justicia y a la Nación parece que no les importa demasiado. Tienen otros intereses más materiales en el horizonte. La Justicia española tiene cadenas.