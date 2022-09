Fromago postebrio

Lo que me gustó de la feria en su presentación fue que su nombre estuviera escrito en esperanto, ese idioma universal que no ha conseguido triunfar por varias razones, entre ellas el arraigo a las lenguas maternas, el triunfo del inglés como lengua comercial del imperio dominante, y la utilización predominante del alfabeto latino cuando miles de millones de personas se comunican con otros signos, como los chinos o los árabes, por ejemplo.

Por eso, igual que los franceses y los italianos han podido traducir con facilidad del esperanto la palabra fromago desde el “fromage” y “formaggio” respectivamente, tras la celebración de la feria del queso en la ciudad durante tres días, lo que nos queda ahora es el postebrio, en esperanto. Que no es difícil de traducir para los españoles: la resaca que sigue a las celebraciones, como sucede en Semana Santa y como pasó con aquella feria del vino llamada Vinus Durii, que llenó la ciudad de casetas y los jardines del Castillo de una cata popular masiva. Y que pese al éxito tampoco consiguió revertir el declive económico de Zamora.

En este postebrio, vuelve la vida cotidiana a imponerse con realismo y en el idioma español o castellano o llionés, y sin pelos en la lengua, pero apoyándonos en el acierto del nombre en esperanto –con ayuda del traductor- empezamos a valorar lo que ha sido y lo que queda de la feria Fromago.

Sukceson o éxito de público, ventas y repercusión económica -según los organizadores y los participantes- con cifras que han sido exageradas sin justificar y sin necesidad para avalar algo que todo el mundo ha vivido como tal, como un éxito.

Miragon o espejismo, que es lo que ha dicho de la feria el Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León, ante el optimismo desatado por el sabor del queso, como advierte en este diario Juan Carlos de Margarida ante el duro otoño que se avecina: “Fromago podría ser un espejismo económico” para Zamora y para esta Comunidad.

Ekonomia kosto. Si hablamos de costes y repercusión económica, habría que explicar cómo ha calculado el presidente de la Diputación los 300.000 visitantes que no caben en Zamora, y esa repercusión económica que ha dejado 13 millones de euros en los bolsillos de los zamoranos, que seguramente no veremos declarar en hacienda - y no por fraude precisamente. Sería bueno dar a conocer el dinero público que se ha empleado en la feria, y que sólo en la institución provincial ya supera con creces el millón de euros. Ese que sí se conoce con garantías.

Publica mono o dinero público que no sólo ha sido el motor de la feria sino que también lo es de la Escuela de Industrias Lácteas, costeada por la Diputación y el Ayuntamiento a través de Zamora 10 mientras dure, y con instalaciones de la Junta. Un elemento clave del éxito para el sector quesero que debería garantizar su estabilidad y su permanencia. Más importante aún que la propia Fromago, sin que sean incompatibles. Al contrario.

Forgesis, que significa olvido. Y que enlazo con el kosto anterior. No dudo de que la feria haya sido una inversión económica más que un gasto, y que se haya promocionado el queso y el turismo zamoranos. Pero me duele que los mismos que no han dudado en gastar más de un millón en la feria del queso, hayan sido incapaces de poner ni un solo euro para dar ayudas directas a los agricultores y ganaderos de los pueblos que se han quedado sin pastos y sin alimento debido a los mayores incendios de la historia zamorana.

Forjesitaj kamparanoj. Olvido en Fromago de representar en alguna de las trescientas casetas a los ganaderos, por parte de los que han llevado las ovejas trashumantes de colorines a otras ciudades para promocionar el queso; olvido de los productores de leche y los ganaderos que la ordeñan antes de ser transformada en fromago y llevarla de feria. Olvido de quienes en Zamora han echado el cierre de las explotaciones ganaderas porque la leche se paga en el mercado por debajo de lo que cuesta producirla. Un olvido que los propios organizadores han reconocido en su valoración.

Forjesitaj kamparanoj kaj farmistoj. Olvido también de los agricultores que con los ganaderos sostienen el medio rural de Zamora a duras penas, pero no protagonizan una feria como Fromago, que sólo es posible por su trabajo día a días como productores mal pagados de alimentos tan ricos como el queso y los que en las casetas de la feria le han acompañado cosechando todo un éxito de calidad. Sukceson merecido.

Politika uzo. Es decir, utilización política pagada con el dinero de todos a favor de un partido que no ha dudado en invitar a su máxima representante a “arrimadarse” (de Arrimadas, no en esperanto) al buen sabor del queso zamorano para criticar a diestra y a siniestra a los adversarios políticos nacionales y promover a su candidato local, en lugar de comer y callar.

Pli da politiko. Más política, y en este caso sin compartir la crítica generalizada a la falta de representación de miembros del gobierno regional porque no les he echado de menos. Sin embargo sí ha sido puesta de manifiesto públicamente esta falta de figuras políticas de primer nivel del gobierno de Castilla y León cuando incluso se daban a conocer en Fromago los premios regionales Cincho a los mejores quesos. Tal vez tenga algo que ver con el punto anterior, y no estaban dispuestos a que en Zamora se la dieran con queso.

Donu kum fromago. Que tal vez no quiera decir “dar con queso” en el sentido que lo utilizamos en español o castellano, pero que puede que es lo que hayan intentado algunos con la feria.

Pano kaj cirko o kaj fromago en este caso. Algo que ya hacían los romanos para entretener al pueblo con políticas de pan y circo o pan y queso, y para distraerlo de los verdaderos problemas.

Sin conseguirlo en este caso. Porque durante la celebración de la feria en Zamora, los vecinos de los pueblos siguieron manifestándose en defensa de la apertura de los consultorios médicos; la plataforma “La Culebra no se calla” denunciaba que se había paralizado el reparto de alimento para el ganado; se organizaba otra movilización de “Yo paro por mi pueblo” en defensa del mundo rural; se preparan trabajadores y jubilados para que sus sueldos y pensiones aumenten como la inflación; y empezó un nuevo curso escolar.

Como fina konkludo o conclusión final, el poema de Bertold Brecht sobre los éxitos: “Roma la magna está llena de arcos de triunfo / ¿quién los construyó?”.

Mi enhorabuena a quienes han “construido” el ganado, la leche, el queso, las casetas, la seguridad, la limpieza, el buen ambiente. Y Fromago, fruto del trabajo.

(*) Portavoz de IU

en la Diputación de Zamora