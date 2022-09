Generación libre de tabaco

Hay ‘vicios’ que no entiendo. El tabaco es uno de ellos. No sé dónde verán el placer de fumar. Debe ser algo muy íntimo. Decía Sara Montiel en aquel cuplé que “Fumar es un placer, genial, sensual”. La genialidad no se la veo por ninguna parte. Lo de la sensualidad, debe ser ese algo muy íntimo al que aludía. Ya no se fuma ni con estilo. Se hace a la remanguillé de ahí que no vea la sensualidad por ninguna parte. Para fumar con estilo nadie como la pareja formada por Lauren Bacall y Humprhey Bogart. En películas de cine negro como “Tener y no tener”, “El sueño eterno”, “La senda tenebrosa” o “Cayo Largo” dieron muestras de ese estilazo suyo cogiendo el pitillo y exhalando el humo. Cierto que Bogart falleció en 1957 por un cáncer de esófago.

Menos romanticismo para el tabaco y más realidad que, por cierto es muy dura y se llama cáncer. Me alegra saber que la Comisión Europea ha registrado una iniciativa ciudadana para que las futuras generaciones nunca lleguen a fumar. La intención es lograr un entorno libre de tabaco y establecer la primera generación europea sin tabaco de cara al año 2030. No siento pena alguna por las grandes compañías tabaqueras. Hay que perderles el miedo. Creerse más hombre o mujer y más moderno por encender un pitillo es un error en el que caen muchos, muchísimos críos y es una pena. Las organizaciones responsables de la iniciativa instan a la Comisión a que proponga actos jurídicos para poner fin a la venta de productos de tabaco y nicotina a ciudadanos nacidos a partir de 2010 Las organizaciones responsables de la iniciativa instan a la Comisión a que proponga actos jurídicos para poner fin a la venta de productos de tabaco y nicotina a ciudadanos nacidos a partir de 2010. Aunque mi apoyo no sirva de nada, me adhiero a esta iniciativa que también pide medidas específicas para lograr playas y riberas libres de tabaco y colillas de cigarrillos, crear una red europea de parques nacionales libres de tabaco y colillas de cigarrillos, ampliar los espacios libres de vapor al aire libre y eliminar la publicidad del tabaco y su presencia en las producciones audiovisuales y las redes sociales. Ojos que no ven, ganitas que se quitan de fumar. Vender o suministrar tabaco a nuevas generaciones de jóvenes va camino de convertirse en un delito, Los daneses han apostado muy fuerte porque así sea, puesto que el tabaco es la primera causa de cáncer en el país escandinavo y provoca 13.600 muertes anuales en una población de 5,8 millones de habitantes. Países como Nueva Zelanda prohiben ya la venta de tabaco a menores de 18 años. Puede que esta iniciativa prospere para que, ojalá, las próximas generaciones estén libres de tabaco.