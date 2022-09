La dama tamboril

Sé que estoy viva. Veo y escucho cosas pero no me reconozco en ese rostro que me mira sorprendido y que el espejo me devuelve descolorido y ajado como un pergamino viejo... Suena raro, lo sé. Resulta impensable tener dificultades para reconocer la propia imagen, pero en mi caso así es por extraño que parezca. ¡ Y diré más! La lámpara, la alfombra, esa fotografía de la mesilla, el quinqué sobre la cómoda, la toquilla de ganchillo que tejió madre y guardo en el arcón, todo, absolutamente todo lo que hasta ahora ha formado parte de mi vida me sorprende con su presencia. Es como si hubiera sido arrojada en una isla desconocida mientras dormía y al despertar me encontrase caminando por paisajes que surgen de la bruma sugerentes y atractivos pero sin contornos definidos y con formas imposibles de precisar...

-“Hace buen día, parece. Parece que toca un tamboril”- … Además me estoy volviendo olvidadiza. No he perdido el contacto con la realidad, aún no, pero me cuesta separarla de la ficción hasta el punto de confundir vigilia y sueño. Últimamente me pregunto, incluso, si no estaré ya en ese mundo de sombras del que nadie vuelve. No sé. Es posible, pero de lo que no hay duda es de que un ejército de gusanos campa a sus anchas en mi cerebro y lo está horadando con cientos de agujeros por los que escapan los recuerdos...

No sé cómo empezó todo ni cuándo. Intuyo que no siempre ha sido así y procuro vislumbrar algo de lo que fui, pero por los vericuetos de una memoria hecha jirones lo único que alcanzo a ver son secuencias esporádicas y sin conexión alguna

-“Hace buen día parece. Parece que toca un tamboril”-

… Y es que, de un tiempo acá las tareas más simples se han convertido en labores de todo punto imposibles por la destreza y el esfuerzo mental que suponen. ¡ Ni freír un huevo puedo! Soy incapaz, incluso, de asociar el comportamiento adecuado al invierno y al verano sin ir más lejos. Recuerdo perfectamente ambas estaciones, sé que en una hace mucho frío y en la otra mucho calor, sin embargo, no sabría decir en cuál de ellas debo ponerme ese abrigo de paño oscuro y cuello vuelto que cuelga del perchero. Mi mente es un caos. No tengo pasado, ni presente ni futuro y por si fuera poco los órganos de mi cuerpo van y vienen a su antojo, se han independizado y hacen lo que les viene en gana...

- “ Hace buen día parece. Parece que toca un tamboril”- … No sé cómo empezó todo ni cuándo. Intuyo que no siempre ha sido así y procuro vislumbrar algo de lo que fui, pero por los vericuetos de una memoria hecha jirones lo único que alcanzo a ver son secuencias esporádicas y sin conexión alguna, las caricias de madre, la escuela, mi primera comunión. Lo demás es vacío y silencio. Estoy olvidando el significado de los vocablos y no tardando olvidaré el nombre de las cosas. Un día, la niebla será total en mi cabeza, las palabras abandonarán definitivamente mi corazón y, entonces, dejaré de hablar...

-“Hace buen día parece. Parece que toca un tamboril”-

… ¿ Y las personas? ¡ Qué decir de las personas! Ahora, por ejemplo. Alguien me sienta en el borde de la cama y trata de ponerme el camisón; noto su cariño y el rostro me resulta familiar, tremendamente cercano, sin embargo no recuerdo quién es por más que lo intento. El gentil desconocido me acuesta. Dice que es muy tarde y que repito constantemente las mismas cosas, pero yo nunca repito constantemente las mismas cosas y además no es muy tarde porque hace buen día parece y parece que toca un tamboril. ¡ Seguro que no! Yo no repito constantemente las mismas cosas, señor, pero aunque así fuera no se moleste usted. Su presencia me hace sentir la quietud que sentí de niña y eso es suficiente para expresarle toda mi gratitud… Ahora me cubre con el cobertor. Me desea buenas noches. Me besa la frente y apaga la luz... Me encuentro bien. Sí. Soy Feliz. Tremendamente feliz, pero ¡cuánto extraño mi mente!...

- “Hace buen día parece. Parece que toca un tamboril”-

-“Sí, madre”-, oigo decir al gentil desconocido antes de abandonar el dormitorio - “Parece que toca un tamboril”…

En el año 1994, la Organización Mundial de la Salud proclamó el día 21 de septiembre como Día Mundial del alzhéimer. Sirvan estas líneas de homenaje a quienes padecen esta enfermedad, de solidaridad con la infinita tristeza de sus más allegados y de reconocimiento a cuantos trabajan por erradicarla.