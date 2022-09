El queso y algo más

Sí, la Feria Internacional del Queso, Fromago, que se está celebrando en la capital zamorana desde el viernes, y algo más. Porque lo que he visto en las calles hasta ahora, paseando tranquilamente entre las casetas de los mejores quesos del mundo, es mucho más que una feria o un certamen al uso. “Oye, tío, esto es la hostia”, me decía un viejo amigo mientras saboreábamos unos tacos de queso y unos vasitos del mejor vino de nuestra tierra. “No solo es la hostia: es mucho más”, le solté. Porque es la demostración de que aquí, cuando se tienen las ideas claras y hay voluntad de ponerlas en macha, entonces no hay nada que impida sacar adelante cualquier cosa. Y si alguien duda de mis palabras, que salga a las calles y se dé de bruces con la realidad, es decir, con casetas, quesos, empresas y, en definitiva, con esas personas de carne y hueso que nos brindan manjares tan sabrosos y maravillosos. Por tanto, estas palabras son mucho más que una declaración de buenas intenciones. Son, si me lo permiten, un acicate para pensar.

Las cosas que deseamos, buscamos y nos gustaría tener no caen del cielo, como el maná. Son el resultado de muchos esfuerzos y avatares e incluso, muchas veces, de conflictos y sinsabores

¿A qué me refiero? A que cuando en estas tierras escuchamos, un día sí y otro también, que aquí no hay futuro, que no hay empleo, que no hay posibilidades de emprender negocios y de sacar adelante a una familia o de desarrollar un proyecto de vida, entonces descubrimos que tenemos unos recursos de la hostia, como decía mi amigo y venimos escribiendo, desde hace muchísimo tiempo, tantas y tantas personas. Porque si se celebra aquí Fromago será por algo, ¿no? Es decir, si no tuviéramos ovejas, leche de la mejor calidad y unos maestros queseros que saben hacer las cosas como Dios manda, no estaríamos hablando de lo que hablamos. Ni las calles de Zamora estarían repletas de tanta gente, que es como darse de bruces con nuestra semana de pasión. “Esto es como la Semana Santa en otoño”, escuché en otra caseta. Pues sí, la verdad. O casi. Pero, claro, para que todo esto salga adelante, son necesarias muchas piezas. ¿O es que, a estas alturas de la película, alguien piensa que las cosas surgen por generación espontánea? Pues no.

Y esta es la clave: las cosas no surgen porque sí, de la noche a la mañana, sin ton ni son. Las cosas que deseamos, buscamos y nos gustaría tener no caen del cielo, como el maná. Son el resultado de muchos esfuerzos y avatares e incluso, muchas veces, de conflictos y sinsabores. Conozco, sin embargo, muchas personas que aún siguen pensando que para conseguir algo es suficiente con esperar sentados tranquilamente en el portal de casa. ¡Ay, qué error! ¿Pero es que estas cuestiones no se explican en las escuelas, en los institutos, en las universidades y en los hogares? A ver si nos enteramos de una vez: los deseos y los anhelos jamás se cumplen si antes no se ha hecho algo para que se cumplan. Es verdad que unos los consiguen antes que otros y que no siempre lo que llega es lo mismo para todo el mundo. De esto, que es muy importante, hoy no hablo, aunque al menos queda señalado. Hoy me interesa sobre todo resaltar que en Zamora también es posible cumplir algunos o muchos sueños. Fromago es un buen ejemplo. Que la disfruten.