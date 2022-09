Libros, libros, libros

En estos días leemos en el periódico, escuchamos en las emisoras de radio y televisión, nos comunican en las redes sociales que es tiempo de libros. Unas veces encontramos mensajes de que son caros, las librerías se quejan de que ganan poco, las familias argumentan que tienen que hacer gastos muy extraordinarios para pagar tanto libro.

Y pronto vemos nuestras calles con abuelos tirando de bolsos, maletitas y carritos que portan los libros de sus nietos que caminan hacia el colegio. Nadie se queja de los cubatas, cervezas, pinchos y otras delicadezas consumidas en las terrazas y bares. Y muchos menos de las cuantiosas sumas que nuestros ayuntamientos han pagado a orquestas que a partir de las 12 de la noche hasta las madrugadas hay más bien con pocos bailadores, mucho ruido y escenificación o de las excusiones que las asociaciones de jubilados , no con las cuotas de los mismos , sino que con las subvenciones no fiscalizadas, por ejemplo, organizan.

Revisando varios programas de festejos, pudimos ver que no pocos pueblos incluyeron presentaciones de libros de Sayago o Zamora con la presencia de sus autores. Y que además tales actos resultan gratuitos. En uno de ellos celebrado en Bermillo de Sayago, pude ver como en la Plaza Mayor y cuando atardecía acudían unas 200 personas y no incultas, licenciados y profesores no eran los menos, para escuchar los relatos y elogios relacionados con el libro Mítico Sayago y cuya autoría se debe al esfuerzo, tesón, paciencia y estudio del oriundo de Villamor de Cadozos y periodista José Martín Barrigós.

Es ejemplarizante y esperanzador, signo de progreso y cultura ver de nuevo calles y plazas de la Zamora total con mochilas de libros porteadas por niños, jóvenes y mayores

Autor y comentadores ilustraron aspectos de la obra que viene a reforzar conocimientos históricos, costumbres, del modo de ser del sayagués de otros tiempos. Cuestiones antropológicas y parecidos entre Bermillo y una zona de Perú, orígenes y devociones en torno a la centenaria ermita de Gracia, pasando por Fermoselle, La Virgen del Castillo y otros lugares y tiempos, pucheros, cazuelas y cántaros, el pensador de Alfaraz, Sayago en mi corazón y mis pupilas, sin olvidar a Viriato y su casa en Torrefrades, sirven para aumentar nuestras señas de identidad. Vimos una fila de personas bien nutrida que habiendo adquirido la obra, buscaban firma y dedicatoria del autor. Merece resaltarse que incluso un alcalde había adquirido una caja entera con 30 ejemplares. El mérito en este caso, con respecto a la organización, le corresponde a la muy dinámica , ilusionada y eficiente asociación cultural La Mayuela que preside Lorenzo Ferrero y por lo que se aprecia en las muchas actividades que organiza, cuenta con una cualificada y animosa Junta Directiva y que muestra una gran sensibilidad hacia la cultura e identidad de la comarca de Sayago.

Días antes había sido la anfitriona para dar voz, imagen y sonido al desaparecido Argusino con ocasión de la celebración de la construcción de la presa, hace 50 años.

Montaje muy logrado cargado de emoción y estilo, ideado y realizado por la benemérita asociacion Argusino Vive. Es ejemplarizante y esperanzador, signo de progreso y cultura ver de nuevo calles y plazas de la Zamora total con mochilas de libros porteadas por niños, jóvenes y mayores y plazas con mesas a cuyo lado están sus autores firmando autógrafos a asociaciones como la Mayuela, patrocinando estos eventos culturales y alcaldes comprando libros para obsequiar a sus vecinos y si son de Zamora o sobre Zamora mejor aún. Cuántas soledades ahuyentan su lectura, cuántas compañías proporcionan, cuántos mundos de fantasías, tradiciones, historias recrean, cuántas materias de conversación, entretenimiento y cultura proporcionan, calles y plazas iluminadas, ennoblecidas y enriquecidas con cultura y saber, libros, libros, libros, síy si son de Zamora, impresos en imprentas de nuestra tierra, y escritos por zamoranos, mejor aún.