La gran feria de Zamora

Creo firmemente, que Francisco José Requejo, presidente de la Diputación, ha hecho las cosas muy bien en lo concerniente a la Feria Fromago Cheese Experience. Ha sabido mover convenientemente las fichas por toda España y tengo para mí que va a cosechar un éxito total y absoluto. A poco que los zamoranos colaboren, esta feria nos va a sacar del anonimato. No hay periódico en España que no haga referencia a esta celebración. El eco ha llegado incluso a otros países europeos donde la idea ha despertado el interés no sólo de los productores de queso, sino de otros sectores que ven con buenos ojos esta experiencia.

Hacer las cosas con sencillez, con humildad, bien diseñadas, participando de ellas con entusiasmo conlleva satisfacciones como las que, a buen seguro, experimenta el presidente de la institución provincial. Convertir Zamora en escaparate del queso en España y en el mundo es un proyecto ambicioso que se ha llevado de un lado a otro de España con dignidad, con seguridad, con ilusión y, repito, con sencillez, sin alharacas que a nada conducen. Los días de feria, Zamora debe ser la ciudad acogedora de la que todos presumimos. Nuestra gastronomía tiene que brillar y hacer las delicias de propios y extraños. Por favor, sin que los restaurantes se suban al guindo de los precios porque esa fea costumbre de algunos establecimientos hosteleros es pan para hoy y hambre para mañana. Esos días en Zamora solo son protagonistas, el queso y los zamoranos como anfitriones de los que nos llegan de otras latitudes. Zamora debe ser la ciudad acogedora de la que todos presumimos. Nuestra gastronomía tiene que brillar y hacer las delicias de propios y extraños Fromago es, sin duda, un gran proyecto, con fuerte carácter que, por fin, sitúa a Zamora en el plano que le corresponde como espacio de referencia del queso y del sector ovino. Envío desde esta ventana de papel un cariñoso saludo a la brillante veterinaria María Ángeles Blanco y al no menos brillante gerente, también del Consorcio de Promoción del Ovino, el sin par José Antonio Asensio que tanto y tan bien trabajan por la promoción del ovino en general y del queso en particular. Cabe esperar que esta feria no muera, que tenga continuidad en el tiempo, que nos permita presumir de producto. Fromago nace con carácter internacional y no debe sucumbir por nada. Hay que saber mantener lo bueno y desechar lo que a nada conduce. Creo que ‘Fromago’ es queso en esperanto, la lengua internacional más difundida y hablada en el mundo. Más de cuarenta países la han adoptado. Cuántos de ellos comunitarios. Pues bien, que esa universalidad haga de esta feria un referente. Presidente Requejo, enhorabuena por esta feria que se me antoja brillante.