Reconoce el viejo dicho que “El que avisa no es traidor”. Los europeos y por ende los españoles estamos avisados. Le cuento. La Comisión Europea ha avisado recientemente de la posible necesidad de volver a introducir en los próximos meses medidas para frenar la propagación del COVID-19, incluidas las mascarillas y los aforos limitados, insistiendo además en la importancia de seguir vacunando para mantener la pandemia bajo control.

De hecho, Europa ya prepara la cuarta dosis para reducir las hospitalizaciones, la enfermedad grave y las muertes. Porque todavía siguen produciéndose más muertes de las deseadas a causa del coronavirus. Es bueno, por lo tanto, que se pongan e impongan medidas tendentes a su neutralización que ayuden a los países comunitarios a prepararse para el otoño. Es en esta estación cuando se inicia la vacunación de la gripe común que convivirá con esta otra que ha venido para quedarse, vamos, que se ha instalado cómodamente entre nosotros, proporcionándonos muchas incomodidades. Quienes han pasado por la cansina y desagradable experiencia de sufrir Covid, saben bien que hay que cortarle el avance.

Algo de cuidado debemos poner por nuestra parte cuando se nos alerta de que nos enfrentamos a una temporada con una circulación activa de otros virus respiratorios, incluida la gripe común y esto supone un auténtico desafío

Esta vez, Europa parece preparada para lo que pueda llegar. De hecho, Bruselas alerta de que “los últimos dos años han demostrado que la UE podría enfrentar otra ola de covid” coincidiendo con la vuelta de la población tras las vacaciones, la reapertura de las escuelas y la bajada de las temperaturas. Aunque dicen que será un otoño cálido, sin precipitaciones, el frío acabará ocupando su lugar más tarde o más temprano. Algo de cuidado debemos poner por nuestra parte cuando se nos alerta de que nos enfrentamos a una temporada con una circulación activa de otros virus respiratorios, incluida la gripe común y esto supone un auténtico desafío para los sistemas nacionales de salud ya sobrecargados.

Luego está lo que nos dicen los negacionistas, los contrarios a la vacunación que lo ven como un negocio y una forma de sometimiento a unos poderes ocultos a los que, no obstante, algunos ponen nombres y apellidos. Yo lo que sé es que Omicrón tiene muchas variantes y que los fabricantes están desarrollando vacunas cuyas versiones han sido ya aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento.

No todo tiene que ser intervenciones farmacéuticas. Limitar la propagación del virus, proteger a los grupos vulnerables y reducir la presión sobre los sistemas de salud también pasa por la disciplina de los ciudadanos con respecto al uso de mascarillas, que hay que conservar, porque su vuelta parece asegurada con la llegada de la nueva estación. No podemos sustraernos a este hecho. Avisados estamos y sabido es que quien avisa no es traidor.