Pobres papis

Lo digo en el doble sentido de la palabra, pobres ahora que estamos a las puertas de un nuevo curso con la que ya es considerada como la vuelta al cole más cara: 405 euros por niño. Una barbaridad sobre todo para las economías más débiles. Se podría ayudar económicamente a los padres, pero no, el Gobierno no contempla esa medida. Como para pensar en procrear. El censo se va a estancar o lo que es peor, va a mermar considerablemente. Son muchas las parejas que contraen matrimonio con la idea de no convertirse en padres, salvo accidente. No tanto por la carestía de la vida como por el mundo, por la sociedad que van a dejar a sus hijos. Para mí son personas responsables y coherentes con la realidad que nos toca vivir.

Septiembre le hace la competencia a la cuesta de enero y todo a causa de la vuelta al cole. Entre el gasto de libros, material escolar y uniformes, la media ha subido este año un 5%. Este año las familias españolas tienen de frente a un enemigo con el que no contaban: la inflación. Convendrá conmigo en que septiembre siempre es un mes complicado para las finanzas familiares. Las vacaciones de verano se han llevado buena parte de los recursos y la vuelta al cole impacta en las cuentas de los millones de familias con niños en edad escolar. La espiral inflacionista que sufre España y que ha llevado al IPC a superar la barrera del 10% durante tres meses consecutivos ha agravado considerablemente el problema. Los libros de texto siguen constituyendo el gran reto. Podían aprovechar los de los hermanos pero, no, hay que dar de ganar a las editoriales. Este año el precio de los libros es un 5% superior con respecto al año anterior. Me parece una salvajada que el coste medio de los libros de Infantil sea de 101 euros, seguido por los de primaria, con 188 euros y en tercer lugar los de secundaria que cuestan de media 260 euros. Y hay que seguir comiendo, poniendo lavadoras, encendiendo la vitro para guisar, haciendo frente a la calefacción y todos los etcétera que usted quiera añadirle. Cierto informe asegura que si la Educación fuera más digital, las familias podrían llegar a ahorrarse 160 euros en material escolar. Estimo que ya buscarían las vueltas al asunto para poner un canon de obligado pago que diera al traste con esa posibilidad que hay que contemplar con agrado. Lo que sea para evitar tamaños desembolsos.. Pobres papis que ya están haciendo malabares para que les cuadren las cuentas domésticas y poder ahorrar unos euricos.