10 preguntas para recuperar en el examen de septiembre

Aunque los exámenes de septiembre ya no están generalizados en la educación porque han desaparecido en la enseñanza obligatoria y se han adelantado al mes de julio en otros niveles, el inicio del curso escolar a la vuelta de vacaciones de los escolares coincide con la vuelta del curso político y de las vacaciones de diputados y senadores. Este es un ejemplo más de algo evidente: que la sociedad influye en la educación y que ésta lo hace también en el curso político. Por ello este mes del final del verano nos lleva a revisar las asignaturas que quedaron pendientes para planificar el nuevo curso, y lo vamos a hacer con el clásico examen de septiembre y diez preguntas para un diez, y la mitad para pasar raspando.

Normas del examen: Lee despacio y reflexiona antes de contestar. Rodea las respuestas correctas y tacha las incorrectas.

Este mes del final del verano nos lleva a revisar las asignaturas que quedaron pendientes para planificar el nuevo curso, y lo vamos a hacer con el clásico examen de septiembre y diez preguntas para un diez, y la mitad para pasar raspando

1ª. Características de la guerra entre Rusia y Ucrania: a) Es de carácter exclusivamente territorial y la culpa es de Rusia. b) Ha sido provocada por la extensión de la OTAN a los países de la extinta Unión Soviética. c) Encubre una guerra energética a nivel mundial. d) Estados Unidos no obtiene beneficios. e) Perjudica a los trabajadores y beneficia al capital. f) Generó un problema de refugiados y una ola de solidaridad que se han olvidado.

2ª. La energía nuclear: a) Es “very catastrophic” si se produce en la central de Zaporiyia en medio de la guerra. b) Es buena e imprescindible para hacer frente al encarecimiento de la energía en Europa. c) Fue objeto de movilizaciones bajo el lema “nucleares no, gracias”. d) En Zamora se intentó construir una central nuclear en Sayago. d) Genera residuos perjudiciales para la salud durante millones de años que se entierran en los llamados cementerios nucleares. e) Zamora fue territorio candidato a albergar un cementerio nuclear. f) La Unión Europea la considera una energía verde.

3ª. Los incendios del verano en Zamora: a) Han sido los mayores de la historia en la provincia. b) Se han producido por el cambio climático, que en Zamora debe ser mayor. c) No tiene nada que ver con la falta de efectivos de extinción de incendios y la temporalidad de sus contratos. d) La despoblación de la zona rural está en su origen al disminuir los cultivos y la ganadería extensiva. e) Han sido provocados por el radicalismo ecologista y el fanatismo climático. f) La Junta ha actuado: Quiñones dimite y Mañueco se quita el chaleco.

4ª. El cierre de los consultorios médicos: a) No existe porque lo promete la Junta. b) Es un plan de reorganización que se impulsó en Aliste, y se va imponiendo a la chita callando. c) Es debido a la falta de especialistas médicos y responsabilidad del gobierno central que no saca plazas MIR. d) Es consecuencia lógica de la despoblación que se acabará cuando se despueblen todos los pueblos. e) Es un derecho que debe garantizarse. f) Los médicos y personal sanitario rechazan venir a Zamora por falta de servicios, como los consultorios cerrados.

5ª. La despoblación de Zamora: a) Es consecuencia de la banalización del sexo entre los zamoranos, y su utilización gratificante y no reproductiva. b) Es debida a la falta de trabajo para la gente joven que tiene que emigrar, y al envejecimiento de la población. c) En el campo se deriva de la PAC que no protege al agricultor a título principal. d) Su origen es el capitalismo que favorece las macro-explotaciones ganaderas en detrimento de la ganadería extensiva local. e) Según un diputado electo, es debido al fomento del aborto entre las mujeres, porque las zamoranas abortan más que las de Madrid, donde él vive. f) Es consecuencia de votar a un zamorano que vive en Madrid en lugar de hacerlo a los que viven en Zamora.

6ª. La escasez de agua en Zamora durante el verano: a) Es debida al cambio climático y el fanatismo ecologista. b) Es culpa de Iberdrola que nos vacía el embalse. c) Hay agua de sobra pero la diputación y los ayuntamientos no han hecho las obras necesarias. d) Hay agua pero no potable debido a la contaminación de los suelos por las malas prácticas agrícolas y las macrogranjas. e) No hay falta de agua porque la diputación lleva cisternas y agua embotellada. f) Es debida a que los embalses se hicieron para producir energía y no para agua de beber o para regar.

7ª. El AVE no ha traído el desarrollo para Zamora: a) Porque se construyó para grandes distancias y no para intermedias. b) Porque no hay demasiada demanda debido al elevado precio. c) Porque no se puede teletrabajar desde la provincia al no contar con medios telemáticos. d) Porque es muy caro, reiteramos. e) Porque solo para en dos estaciones y no en todos los horarios. f) Porque al llevarnos hasta Alicante puede incentivar el teletrabajo desde la playa entre los trabajadores zamoranos.

8ª. La Diputación no impulsa la memoria histórica: a) Porque la votaron en 2018 sin creérsela. b) Porque los asesinados y represaliados del franquismo no merecen para el PP y Cs el reconocimiento de su dignidad. c) Porque hay otras prioridades como la escasez de agua, la despoblación y los incendios que tampoco se solucionan pero sirven de disculpa. d) Porque no quieren criticar el golpe de estado y la dictadura de Franco. e) Porque han pactado con Vox en la Comunidad. f) Porque pueden necesitar a Vox para el gobierno de la diputación, de los ayuntamientos y de España.

Analiza la frase del pedagogo Paulo Freire: “La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo”

9ª. Por qué no se conocen aún las candidaturas a la Alcaldía de Zamora: a) Porque el actual gobierno lo ha hecho decentemente y no saben qué criticar. b) Porque la oposición actual teme continuar siendo oposición. c) Porque se ha valorado la austeridad en los sueldos de los políticos municipales. d) Porque los candidatos de los grandes partidos sólo quieren serlo para ganar. e) Porque el actual alcalde está reflexionando que “cuando estás dispuesto a dejar una cosa, piensa por qué empezaste”. f) Porque no están dispuestos a aguantar en la oposición tanto como él.

10ª. La escolarización gratuita de los niños de 2 años este curso escolar: a) Es buena porque permite la atención educativa a edades tempranas y la igualdad. b) No es de recibo que no llegue a todos los niños y niñas que lo necesiten. c) Discrimina de nuevo a la zona rural. d) Permite que no sigan cerrándose escuelas y destruyéndose puestos de trabajo. e) Aumenta los conciertos educativos con la enseñanza privada, que ya había empezado a escolarizar a esta edad. f) Se necesita que la gratuidad se extienda a otros niveles superiores para que el hijo del obrero llegue a la universidad. Y sus hijas.

Hasta aquí las 10 preguntas del examen que nos permiten abordar el nuevo curso recuperando las asignaturas pendientes siempre que se apruebe, claro está. Y una oportunidad más para subir nota dedicada a mis compañeros y compañeras que tienen la gran suerte de trabajar en una de las profesiones más bonitas del mundo:

Analiza la frase del pedagogo Paulo Freire: “La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo”. (Ya sabéis: sujeto, predicado, objeto directo… y las circunstancias, a ser posible, favorables a la revolución).