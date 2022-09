La negligencia es el sendero de la muerte

Hay una cita que reza: “Los gobernantes están acostumbrados a escuchar más crímenes de los que pueden castigar y más agravios de lo que pueden reparar, se sienten cómodos con la negligencia indiscriminada y pronto olvidan la petición cuando pierden de vista al solicitante”. Cuánta razón tenía Samuel Johnson cuando lo dijo. Una cita aplicable al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el presunto señor Suárez- Quiñones que tiene un estómago a prueba de bomba. Según lo escuchado y leído, este señor tira balones fuera para excusar su nefasta mala gestión que ha ocasionado que los incendios de la Sierra de la Culebra hayan sido tan sumamente graves.

Hagamos balance (dice el consejero): Se han apagado 1.200 incendios en lo que llevamos de año. Los medios de extinción se vieron superados. Cambio meteorológico debido al cambio climático. Hay que hacer reformas normativas a nivel estatal. Si se declara el riesgo alto conlleva restricciones para la agricultura en época de cosechas, bla, bla, bla. Añade que “no va a dimitir porque no es un problema de la Junta de Castilla y León; que la primera responsabilidad de un servidor público es trabajar cuando ha habido un problema que no ha tenido una respuesta suficiente y que en otros países pasa lo mismo con los incendios”. Entiende todas las manifestaciones de disconformidad, y añade que es normal. ¡Hala! Esta es la clase de políticos en el Partido Popular, que llevan en estos menesteres más de 35 años gobernando una gran comunidad y que, a la menor de cambio, la dejan hecha una mierda.

Esta es la clase de políticos que dejan a la altura del betún a otros, sean del color político que sean, porque al final el ciudadano del mundo rural (y de la ciudad) acaban diciendo aquello de “que todos son iguales”

Esta es la clase de políticos que dejan a la altura del betún a otros, sean del color político que sean, porque al final el ciudadano del mundo rural (y de la ciudad) acaban diciendo aquello de “que todos son iguales”. Esta es la clase de político que en vez de reconocer que es humano y que se ha equivocado, lo que dice es que a toro pasado todos somos muy listos. Esta es la clase de político que dice que cuando un edificio se quema y van los bomberos a apagar el fuego, nadie les echa la culpa a los bomberos por quemarse el edificio. Esta es la clase de político que deja a los pies de los caballos a sus alcaldes y concejales en los pueblos. Esta es la clase de político que gobierna gracias a la ultraderecha y que tienen como bandera la mediocridad. ¿Cómo se pueden decir cosas como éstas y quedarse tan ancho? ¿Cómo se puede seguir trabajando de consejero con todo lo que ha machacado con su mala gestión? ¿Cómo se puede seguir pagando con dinero público a alguien con tanta soberbia y tanto ego haciendo mal su trabajo? ¿Cómo se puede mantener a un político tan negligente? Créanme que no entiendo nada.

Para más INRI, el presidente Mañueco en una rueda de prensa de vuelta al trabajo (eso dice) manifiesta y miente diciendo que no hay ningún consultorio cerrado (hablamos de Sanabria) cuando los carteles ponen que hasta el 16 de septiembre no se abrirán. Esta es la gestión de los dirigentes del PP en la Junta. Centros de salud cerrados, la medicina del mundo rural por los suelos, no hay profesionales y los que hay están agotados, concentraciones y manifestaciones rurales para reivindicar derechos, las reivindicaciones de los forestales, la falta de previsión…Y así todo. Es insoportable escucharlos y que no tenga ninguna consecuencia.

Es insoportable pensar que les queda mucha legislatura haciendo de su capa un sayo como si la comunidad fuera su chiringuito. Es insoportable pensar que nos van a quitar derechos, tanto laborales como de ciudadanía. Es insoportable pensar que ahora se escudan en que la culpa de su ineficacia pase a ser responsabilidad del estado español y que legisle al respecto. ¿Pero las competencias de la comunidad de quien son? Ahora vienen a vender ayudas e indemnizaciones. Encima se lo tendremos que agradecer como si nos estuvieran haciendo un favor cuando todo esto se podría haber evitado. Espero de corazón que los zamoranos en general y los afectados en particular tengan memoria algún día, alguna vez, y que nuestra suerte en la comunidad pase a estar libre de polvo y paja de estos tipos de dirigentes.

(*) Concejala del PSOE del Ayto. De Moraleja del Vino