Contra su propio tejado

Hace falta ser pava, mala persona, antiespañola y todo lo que a usted se le ocurra, querido lector, para hacer y decir lo que ha hecho y dicho la ex ministra socialista, María Antonia Trujillo quien, hasta el pasado mayo ocupó el cargo de consejera de Educación en la Embajada de España en Rabat, siendo cesada meses antes de que se cumpliera su mandato y después de que la Junta de Personal del funcionariado español en Marruecos pidiera su destitución en vista de las quejas por su gestión. Las ‘Cartas credenciales’ de esta señora nos pueden dar una idea de la pifia que ha podido montar.

La ex ministra socialista que participaba en el congreso “Las relaciones entre Marruecos y España: ayer y hoy”, organizado por la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetúan y que fue inaugurado por otro ex, el ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien Trujillo ostentó la cartera de Vivienda, dejó ensartadas perlas que son un insulto para España, para la soberanía española y para los españoles, especialmente para los ciudadanos de Ceuta y Melilla con los que me solidarizo.

Entre otras muchas barbaridades la ex dejó dicho: “Ceuta y Melilla son una afrenta a la integridad marroquí y un vestigio del pasado”. ¡La madre que la parió! Esta señora, como todas las ministras socialistas, muy mal de cultura general, pero es que de historia no saben absolutamente nada. Quiso agradar, quiso contentar al moro, diciéndole lo que posiblemente quería escuchar, dándonos por el saco a los españoles. Yo la declararía de inmediato ‘persona non grata’. No creo que en Peraleda del Zaucejo, provincia de Badajoz, y de donde es natural esta ex, se muestren muy orgullosos de semejante paisana.

También tuvo palabras ‘de amor’ para eso que siempre hemos conocido como islotes adyacentes que Marruecos también reivindica. Pero, ojo, porque Marruecos quiere izar la bandera marroquí en las Canarias. A ver por dónde sale la Trujillo. Porque asegurar con la contundencia que lo hizo que Ceuta y Melilla “durante más tiempo fueron árabes que cristianas”, demuestra su ignorancia supina, cuando hay que remontarse a los siglos XV y XVII, y con anterioridad a Justiniano, a Witiza, a la Hispania Transfretana y a la Hispania visigoda. No tengo espacio para desarrollar la historia, pero sí conozco a grandes historiadores que se han echado las manos a la cabeza al leer la barbaridad de la ex.

Justificar la eterna reivindicación marroquí, es un acto injustificable de deslealtad a España y más tratándose de una ex ministra. Se ve que a esta indocumentada todo le vale con tal de acabar con España.