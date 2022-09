Sube el paro

La cosa está que arde. El fin del verano ha vuelto a impactar con fuerza en el mercado laboral español qua está peor que nunca. El número de personas registradas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, al finalizar el mes de agosto, ha aumentado en 40.428 personas. Este dato nadie se lo esperaba. El número de parados se sitúa en casi tres millones de desempleados. Exactamente y para ser fidedignos, 2.924.240. El dato es del Ministerio de Trabajo. De seguir la cosa así acabará convertido en un ministerio a extinguir.

A la hora de establecer las siempre odiosas comparaciones, el ministerio suaviza la cuestión añadiendo que en comparación con los datos de agosto de 2021, el paro se ha reducido en 409.675 personas. No dispongo del dato para saber si al ministerio se le ha ido o no la mano de suavizante. De todo el batiburrillo de cifras y cuando la España interior, la España profunda se desertiza de almas, lo que más me congratula es saber que hay un sector de vital importancia en el que el paro, que iba a marchas forzadas, ha disminuido exactamente en 6,693 personas. Me refiero a la agricultura.

Como se abandonen la agricultura y la ganadería, apaga y vámonos. ¡A ver qué comemos! Las distintas administraciones están poniéndoles las cosas muy difíciles a agricultores y ganaderos hasta el punto de que las florecientes huertas de antes, hablo en concreto de Zamora, ahora son huertos solares. Puede que algún día, de energías alternativas vayamos sobrados, pero nos vamos a ver y desear para conseguir cereales, hortalizas, tubérculos, verduras y esas ‘fruslerías’ que nos alimentan.

Cuidado con el hambre que algunos vaticinan para este otoño-invierno. Su cornada es terrorífica y transforma al hombre en bestia. Hay que apoyar con fuerza al campo y a quienes lo trabajan. Se habla de la hostelería como un negocio muy sacrificado, y poco se dice del sacrificio diario de agricultores y ganaderos. Y eso a pesar de las máquinas y los avances registrados que, no cabe duda, ayudan a las gentes del campo en su cometido diario.

Diga lo que diga el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, se han destruido casi 190.000 empleos. Entiendo que irrecuperables. De ahí que los cantos de sirena que emanan del departamento que dirige Yolanda Díaz, no encajen con la realidad. La realidad es de grueso calado. Y puede que vaya a peor. Las políticas de Empleo de los distintos gobiernos, tienden siempre a ser un fracaso. Sólo que en la actualidad se ha rizado el rizo. La subida del paro ha hecho polvo las expectativas del Gobierno.