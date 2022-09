Cabreo compartido

El cabreo de los comerciantes zamoranos, los pocos netamente autóctonos que van quedando, es mi propio cabreo. No me extraña que estén de uñas y también de dientes, tras el anuncio de Río Shopping de habilitar autobuses que unan Zamora con el centro comercial de Valladolid, los sábados no festivos. Es descabellado. Es insultante. Es una falta de respeto al comercio zamorano. Y una falta de ética y de estética imperdonable.

No sé qué tiene pensado hacer Azeco, además de protestar de palabra. Nuestras organizaciones son de reacciones tardías y cuando quieren actuar ya no hay nada que hacer. A ver si en esta ocasión cogen la delantera y espabilan un poco. Cada cual es muy libre de comprar donde le dé la gana pero, luego, no protestemos, no levantemos el índice acusador señalando al comercio de Zamora.

El comercio de nuestra ciudad no puede nutrirse única y exclusivamente de franquicias. La tradicional desidia del zamorano ha echado a perder, con la colaboración de Amazon y otras colaboraciones, a un comercio boyante y de calidad. Mientras en otras ciudades, incluso limítrofes, se ha preservado , mimado y cuidado la vida del comercio tradicional, en Zamora, empezando por el Ayuntamiento que nada facilita las cosas, se le ha dado una patada en el culo.

Facilidades, todas las del mundo, para los que vienen de fuera, especialmente supermercados que deben dejar buen dinerito en las arcas municipales y al pobrecico autónomo, ni agua. Y, ya vale. No sé qué hace la Junta de Castilla y León que no legisla al respecto.

Ignoro si eso del bus invade competencias. Debería averiguarse cuanto antes y poner coto a la idea. Valladolid, por la vía que sea, no puede seguir ganando para que Zamora pierda, con la complicidad de ciertos políticos. ¡Ostras, Pedrín! Me estoy dando cuenta que el consejero de Industria, Comercio y Empleo es el unilateral Mariano Veganzones Díez, el mismo que quiere trasladar la festividad del 2 de enero al 25 de julio. Por lo menos no es Quiñones.

No sé si el consejero estará capacitado para añadir un poco de sentido común a este asunto. Viendo cómo se las gastan, cabe pensar cualquier cosa y ninguna buena. Siguen haciéndole daño a Zamora, también por omisión del deber. Zamora existe y no sólo para que los mandamases de la Junta vengan a hacerse la foto y a las entregas de premios donde ni puñetera falta hacen. Entre lo que le han hecho al progreso y a los puestos de trabajo materializado en la biorrefinería de Barcial y lo de los incendios, como para no estar cabreados.