Nobleza obliga

Solía decir el añorado D. Marcelo, cardenal primado de España, que en la vida hay que saber llegar y hay que saber irse. El lunes nos sorprendió a todos la solicitud pastoral y la firmeza de nuestro obispo, D. Fernando Valera, para evitar el cierre de la cofradía más antigua de Europa: la Real, Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano. Fundada en 1260, es una de las instituciones con más solera de Zamora. La iglesia no podía permitir que dejara de serlo.

No solemos ser conscientes en Zamora de las cosas buenas tenemos. Y la cofradía que custodia los restos del patrón de la diócesis, San Atilano, es una de ellas. A través de ella han canalizado su devoción generaciones de zamoranos, hombres y mujeres de toda la provincia que, como aquel grupo de mozárabes de Toledo, han defendido, que los restos de San Ildefonso se conservaran hasta la actualidad en la ciudad de Zamora. Lamentablemente la cofradía comenzaba a quedarse obsoleta. Era de obligado cumplimiento su modernización. No podía permanecer más tiempo ajena a la realidad, durmiendo en los laureles que hay que ganarse cada día.

Durante siglos, hasta la desamortización, la cofradía mantuvo abierto el famoso Hospital de los Ciento o de San Ildefonso, precursor de los centros hospitalarios, los albergues de peregrinos y los centros asistenciales de la provincia, donde acogían enfermos pobres de ambos sexos. En aquellos años de mayor compromiso social y religioso, defendieron, hasta llegar incluso a Roma, la promulgación del Dogma de la Inmaculada, originado en Villalpando. Una labor impecable que, a día de hoy, no tenía continuación

La etapa que se abrió en 1967, con la reactivación de la Cofradía, había llegado ya a su fin. Lo sabía toda Zamora menos quien lo tenía que saber. Era un clamor. Pero, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hacía falta una renovación, un vigor, una apertura, en definitiva una democratización de la cofradía. Don Fernando, y caballeros como Francisco Gustavo Cuesta de Reyna, conde de Oricaín, eran conscientes de ello.

El papa Francisco quiere una Iglesia comprometida, una Iglesia apegada a la realidad y a sus problemas. Una entidad que no está para servir, no sirve de nada. A Don Fernando Valera, nuestro obispo, a quien quiero pedir perdón por confundir prudencia con tibieza, no le ha temblado, ni le tiembla, ni le temblará la mano para que la de Zamora sea también la Iglesia que quiere Francisco, y ha seleccionado a un equipo de primera para lograr los objetivos cubicularios. Estoy convencida de que la cofradía volverá a ser un ejemplo en Europa y en el mundo. Nobleza obliga.