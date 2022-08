Modelo energético: “Sistema marginalista”

Durante el pasado invierno, debido a la ola de frío, los precios de la electricidad se dispararon en España hasta alcanzar el récord histórico. Este hecho desencadenó el debate sobre la forma de reducir semejante factura. Se habló desde nacionalizar eléctricas hasta rebajar el IVA en la factura eléctrica pero la verdadera discusión radica en la forma marginalista de fijar precios en el mercado mayorista.

La producción de determinadas energías en España ha aumentado su coste, coste que posteriormente se refleja en la factura de la luz. Básicamente a habido dos factores que han impulsado los precios: uno, que los derechos por CO2 han estado muy altos durante todo el año; dos, los precios del gas también están disparados y la guerra de Ucrania no ha contribuido. En concreto, la generación de energía mediante gas ha sido muy costosa y debido al sistema de fijación de precios los recibos se han incrementado notablemente.

El sistema marginalista se denomina así porque se paga a todos los productores el “precio marginal” de casar oferta y demanda, independientemente de lo que oferte cada uno. Por una parte, se ordena la demanda, la energía producida por los diferentes productores de electricidad, y por otra la oferta, la demanda energética del conjunto de los ciudadanos. Ambas se casan y el punto de corte establece el precio al que se paga a todos los productores. Es decir, el precio al que se paga a las empresas que generan energía es al que ha ofertado el último productor que ha terminado de cubrir la demanda energética.

Los productores de energía renovable, las más baratas de producir puesto que la materia prima es gratuita, están cobrando lo mismo que los de las energías más contaminantes por lo que el consumidor no se beneficia de las primeras

Es muy sencillo de entender con un ejemplo de la vida cotidiana. Acudimos a la carnicería a comprar 100 gramos de jamón, pero el tendero no tiene 100 gramos de una única clase de jamón por lo que tiene que incluir varias clases. Nos da 60 gramos de jamón de bodega barato, 30 gramos de jamón ibérico de cebo a precio medio y 10 gramos de jamón ibérico de campo a precio elevado. Con el sistema de fijación de precios actual, pagaríamos los 100 gramos de jamón a precio de jamón ibérico de campo. Lo mismo ocurre con los tipos de energía en la factura de electricidad, las energías renovables son económicas mientras que las derivadas del gas son más costosas. Al incluir cualquier porcentaje por pequeño que sea de la energía más costosa pagamos toda la energía a dicho precio.

De esta forma los productores de energía renovable, las más baratas de producir puesto que la materia prima es gratuita, están cobrando lo mismo que los de las energías más contaminantes por lo que el consumidor no se beneficia de las primeras. Sin embargo, cambiar a un sistema “Pay as bid” en el que se pague porcentualmente por los tipos de energía consumidos no sería completamente la solución pues subirían los precios de todos los tipos de energía ya que las empresas del sector verían reducidos sus beneficios.

Además, se reducirían los incentivos de eficiencia del mercado marginalista y podría haber productores que reservaran su energía para las horas mejor pagadas habiendo posibles periodos de falta de energía.

El sistema actual puede resultar injusto, pero es el sistema que utilizan la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Eliminar este sistema no evitaría periodos de precio elevado de la energía. Además, un cambio al sistema “Pay as bid” no sería por el momento la mejor solución, aunque el impulso de la energía renovable le abre una posibilidad.

(*) Físico y analista de datos