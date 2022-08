A Rosa y Felipe, con establecimiento mercantil en Rúa de los Francos, de Zamora.

En estos tiempos tan desdichados, porque así el personal lo configura con su nefasto proceder, es decir, sin el menor atisbo de superación personal en todos los ámbitos de sus responsabilidades, como son, entre otros, el profesional, el de estudios, el de enseñanza, el sanitario, el familiar, el de las relaciones personales, etc., donde se aplica la ley del mínimo esfuerzo; pero eso sí, de los demás se exige el máximo rigor, la máxima competencia, la máxima entrega, la óptima solución de la problemática propia, etc., o sea incoherencia, hipocresía, “a gogó”.

Y una de las manifestaciones más cotidianas de la carencia esa elemental actitud de laboriosidad, de respeto al prójimo y a sí mismo, de afán de superación, que buena falta hace, dicho sea de paso, se pone de manifiesto en casi todas las relaciones y comunicaciones humanas. Así, el ir a un establecimiento comercial y el personal vendedor tener una cara “de aquí a Lima”, o sea, manifiesta antipatía, no saber, o querer, asesorar con honestidad al cliente, imputarle a éste los fallos que hayan cometido en su ejercicio profesional por falta de preparación y pericia en su desempeño, el no retenerle, carencia de empatía, de simpatía, etc., etc., etc. Y así el comercio languidecerá, entre otros muchísimos motivos, se perderá empleo; y, por supuesto, no se creará trabajo, población, riqueza, etc. “Savoir-faire, mesdames et messieurs”

Y cuando los “santones” se cuestionan, se preguntan, qué pasa que los locales comerciales que se vacían, no se alquilan, no se utilizan, etc., en buena parte, se podría deber a cuanto acabamos de reseñar. Y es que me comenta mi yayo que allá, en los tiempos de Maricastaña, es decir , en los “oprobiosos” años cincuenta y sesenta del pasado siglo, había unos dependientes de comercio educadísimos, preparadísimos, competentísimos, respetuosos y atentos con la clientela a la que se debían; pues, gracias a ella comían ellos y su familia, además de justificar su existencia vital con su desempeño profesional; unos empresarios considerados con sus trabajadores, procurando siempre disponer en sus establecimientos lo que la clientela demandará y necesitaba; con numerosísimos comercios emblemáticos como Bazar J, de Jacinto González, Hnos. García Casado, Almacenes Ronceo, Fernando López Heptener, y un larguísimo etcétera, con solera, con clase, con señorío; y, menos mal, alguno más todavía queda, según me relata el “yayo”.

Y todo está escrito, solamente hace falta voluntad, interés, esfuerzo y “ganas de agradar al respetable”, que dirían los taurinos, para hacer que la clientela vea cumplidas sus expectativas, satisfechas sus necesidades y demandas. No es imprescindible hacer estudios de mercado, grandes encuestas, formular sesudos cuestionarios, tareas de marketing, etc., aunque nunca están de sobra.

Educación sin fisuras, formación profesional, mejora continua, motivación que requiere la propia satisfacción en el desempeño laboral, para que el cliente se encuentre adecuadamente atendido y vuelva, una y otra vez, a visitar el establecimiento, porque se encuentre a gusto en él. Es decir, fidelizar a la clientela, “la cartera de clientes”, auténtico fondo de comercio de toda empresa mercantil.

Y es que, en cualquier relación profesional, como en todas, debieran estar presididas por “El buen padre de familia, que es el modelo de conducta de la persona sensata y corriente, de diligencia normal, que una sociedad normal según el tipo de obligación y las circunstancias de personas espera de un hombre razonable”, cuya diligencia esta prescrita en el Código Civil, artículos 1867, 1889 y 1903.

Y hay que observar, para aprender; y superar, si cabe; de los mejores, como son los comerciantes y amigos, a quienes, modestamente, va dedicado el presente texto, por su competencia, afán de servicio, respeto, atención y comprensión con su clientela, educación, humanidad, elegancia, distinción, que echan una mano en momentos durísimos, que te invitan a un refresco, a tomar café con su familia; de lo que no hay, lamentablemente. Y vuelvo a reiterarme en aquello de que “de casta…”. Sus padres estarán bien orgullosos del recto proceder de los tres hermanos.

Marcelino de Zamora