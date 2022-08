Ha llegado el final vacacional

El pasado miércoles por la tarde, ordenado y recogido ya el refugio, nos embarga la tristeza de que el jueves, a primera hora de la mañana, partimos para Valladolid. Ahora cuando ya estamos sacando gustillo a la estancia, pues, los primeros días, como todos bien sabemos, son días de tareas varias, tales como limpieza, lavado, ordenación, en definitiva, de puesta a punto o en marcha del habitáculo, donde vas a vivir unos días dedicados a la lectura, a la escritura, al paseo, a la reflexión y a deambular un poco por el pueblo y sus extra radios, en definitiva, recordando veranos y visitas pasadas.

Cada pueblo o lugar, no lo duden, tiene su encanto, para mi Lanzahíta lo tiene de una forma especial.

Cuando acudía a Lanzahíta, unos días en verano, en la segunda quincena de agosto, en mi vida activa profesional, siempre procuraba no traer problemas en la mochila, cosa nada fácil y a ello me ayudaba el no tener mayores vinculaciones con el lugar, porque como bien saben, en las profesiones comúnmente llamadas “del a propósito”, cuando vas a lugares que tienes lazos o vinculaciones de todo tipo, surge la pregunta, que por cierto, siempre he atendido con sumo gusto, porque no deja de ser una manifestación de confianza, basada generalmente en la amistad.

Recordarán mis queridos lectores, que siempre que escribo desde mi refugio de Lanzahíta, hago referencia al paisaje y a su microclima, pues, no podemos olvidar que Lanzahíta recibe el calificativo de “Corazón el Tiétar” y Pedrobernardo, pueblo próximo, dada su situación, la de Balcón del Tiétar.

Durante estos días que he permanecido por estos pagos, he podido comprobar las daños causados por el fuego, por ello llamo la atención para que nos sensibilicemos con el cuidado de la naturaleza y el consumo responsable del agua, que cada día es un bien más escaso.

Aquí, en Lanzahíta, la Garganta de la Eliza, está prácticamente seca, pues, no corre el agua, cuando años pasados, daba gusto ver correr el agua en abundancia.

Los pastos de las fincas pobladas de encinas, están totalmente secos y donde años pasados, predominaba el color verde de los pastos, ahora predomina un color pardo totalmente oscuro.

Si visitan las Cuevas del Águila, o Arenas de San Pedro procuren darse un paseo por Lanzahíta, merece especial mención, visitar su iglesia de San Juan Batista, con su retablo mayor renacentista de la escuela castellana del siglo XVI, una auténtica joya, el puente sobre la Garganta de La Eliza y la ermita de Nuestra Señora del Prado.

Y para cerrar estas líneas, decirles que bien vale hacer una visita a Lanzahíta y saborear una sandía.

Pedro Bécares de Lera