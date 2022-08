El problema energético que sufrimos tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha pillado a la vieja Europa con el paso cambiado, a España sin capacidad de reacción y al resto del mundo intentando arbitrar medidas estratégicas con las que paliar el problemón. No todos los países lo van a sufrir en la misma medida. En España, como siempre y para no variar, llevamos el reloj con un retraso importante que nos aleja del resto de nuestros comunes europeos.

Hay que tratar de romper la dependencia energética que Europa tiene de Rusia. Tanta cabeza pensante y a ninguna lumbrera se le ocurrió que esto que hoy sufrimos podría llegar a ocurrir. De previsión, la vieja Europa ha cosechado un suspenso monumental. La vieja Europa está en el deber y la obligación de entrar en nuevas fases de su estrategia energética. Y hacerlo sin miedo, con valentía, procurando lo mejor para los ciudadanos y acabar así, repito, con la dependencia energética de Rusia sujeta siempre a los vaivenes mentales de Valdimir Putin.

Mientras España ignora la nueva era mini nuclear para abaratar la luz, con más miedo electoral que eficacia y eficiencia, Francia, Bélgica y Reino Unido apuestan por la energía nuclear como solución y en Japón, que siempre nos da sopa con honda, el gobierno de Fumio Kishida tiene como objetivo asegurar el suministro de energía a medio y largo plazo ante los problemas surgidos tras la invasión de Ucrania. La administración Kishida está dispuesta a ordenar la construcción de nuevas plantas de energía nuclear de próxima generación, lo que marcaría un cambio importante en la política actual del país tendente a alejarse de la construcción de nuevas centrales nucleares después del accidente de la planta de Fukushima en marzo de 2011.

No siempre se van a producir tsunamis. Por lo tanto hay que actuar con valentía. El premier japonés cree que el plan trazado por su gobierno abordará los desafíos energéticos a los que se enfrenta Japón, como la escasez de electricidad y los retrasos en la descarbonización, especialmente porque tiene como objetivo alcanzar las emisiones netas de carbono cero para 2050. Un plazo suficientemente amplio para conseguirlo. Viendo pelar las barbas del vecino, se me ocurre preguntar ingenuamente, ¿alguien conoce la estrategia energética del gobierno de Sánchez? ¿Alguien sabe a ciencia cierta si tiene un plan al respecto que no sea la ocupación sistemática de los palacios y palacetes veraniegos para disfrutar de sus vacaciones? Por cierto, Sánchez no se gasta un euro de su peculio particular. Todo a cargo del Estado. ¡Manda narices!

Todos los gobiernos democráticos tienen un plan, una estrategia energética. Todos, menos el español.