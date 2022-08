Vacaciones infinitas

Hace unos días se me ocurrió lanzar una nueva pegunta a través del wasap: “Hola. ¿Qué tal el verano?”. De entre las casi 80 respuestas que recibí, hubo una que conectó inmediatamente con lo que yo mismo pensaba en esos momentos. Decía: “Ojalá que las vacaciones fueran infinitas”. La amiga, cuyo nombre permanecerá en el anonimato, lo decía porque ya se había incorporado a la oficina el martes 23 tras sus vacaciones veraniegas y, según me viene confesando durante los últimos años, la vuelta al trajín laboral de todos los días es algo que lleva muy mal. Aunque aún le quedan unos cuantos años para la jubilación, mi amiga es de las que, en cuanto pueda, solicitará la jubilación para, como dice ella, estar de vacaciones permanentes. En el hilo del wasap, que se fue estirando, me revelaba: “No entiendo a quienes dicen que durante las vacaciones se aburren. Yo estoy deseando seguir disfrutando del tiempo a mi antojo. ¡Hay tantas cosas que hacer! En fin, a ver si llega la tan ansiada jubilación para hacer lo que me dé la gana”.

Yo estoy en una situación similar. Nunca, como en vacaciones, siento que hago lo que me da la gana, que dispongo del tiempo a mi antojo, que soy muy libre para ir aquí o allá. Por ejemplo, que me apetece recorrer no sé que lugar, lo hago; que me apetece tirarme a la bartola, lo hago; que me apetece contemplar las nubes, las estrellas y las puestas de sol, lo hago; que me apetece acostarme a las mil y quince y levantarme ídem, lo hago; que me apetece leer, escuchar música o escribir, lo hago; que me apetece observar las musarañas, lo hago. En fin, que la sensación de libertad me acompaña, cada vez más, durante las vacaciones. Es algo que he notado de un tiempo a esta parte. Otro amigo, experto en estas cosas, señala que es uno de los efectos indirectos de la pandemia, que ha provocado que muchas personas se replanteen la vida cotidiana y que observen el futuro con unos prismáticos diferentes. Yo creo que mi amigo acierta en su evaluación, porque durante los dos últimos años y pico cada vez siento más lo que él comenta.

Imagino que la jubilación es lo más parecido a este modo de pensar; es decir, que las vacaciones infinitas ya las disfrutan quienes han conseguido llegar a esa etapa de la vida. Sin embargo, sabemos que, en muchos casos, la jubilación (sea anticipada o no) provoca efectos negativos, como deterioro del bienestar psicológico y social, descenso de la autoestima, disminución de las relaciones sociales, etc. Y también conocemos que hay personas que desconocen el significado de las vacaciones porque sencillamente nunca las han podido disfrutar. En España, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2021, publicada por el INE, el 32,7% de la población no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana. Aunque es un porcentaje algo inferior al registrado durante los diez años anteriores, me parece muy alto. Por eso, cuando hablo de vacaciones infinitas pienso sobre todo en el significado y las ventajas del tiempo libre. Porque controlar el tiempo es uno de los bienes más preciados de la vida. Vamos, creo yo.