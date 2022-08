Quédate, momento

Allí estábamos, en silencio, a orillas del lago, después de una noche de altavoces y gritos de fiesta. Nos bastábamos. El agua se reflejaba en las copas de los abedules, el aire mecía los helechos, el murmullo lejano nos decía que en el mundo había más de dos. Nadie sabía dónde acababa la piel de nadie, ninguno habría jurado que alentaba solo con dos pulmones. En el momento que antecede al juicio estético, al qué bello, en el instante en que la palabra es solo embrión, el mundo todo en vísperas, allí nosotros.

A orillas del lago, vivimos uno de los momentos que nos justifican, un porque ya rival de las injurias que el tiempo guarda. La juventud ansiosa, la expectativa anhelante, el futuro con un signo de interrogación a cuestas no podían meternos miedo allí. El ahora, tan de mentira otras veces, tan ni siquiera ya fugaz, se imponía, daba codazos al lamento por el ayer roto, a la tierra prometida. Nos bastaba solo con ser ahora. Los helechos hablaban no sabíamos de qué, tampoco entendíamos la lengua de las mariposas ni podíamos traducir lo que una libélula quiso decir a otra. Los murmullos se acercaban, pasaron por detrás de los helechos, apretamos los cuerpos, quizá a esas alturas éramos ya parte del bosque.

De ahí, de la rama del abedul, venía el gorjeo del pájaro colorín. La claridad se hizo hueco por entre las ramas y le alcanzó los ojos, ojos de un verde no como el de los helechos, de otro verde más vivo. Cuanto folclore no habría nacido de los ojos verdes si el pueblo entero los hubiera visto allí, a orillas del lago, cuando una brizna de sol los alumbró. Cuantas canciones populares no habrían llevado por título una metáfora que diera cuenta de aquellos ojos.

En el silencio, como en un campo fértil, brotaron los sonidos. La respiración del lago, una respiración de naturaleza después de hibernar. Las antenas de las hormigas entrechocando. Las patas de una avispa que subían por el tronco del abedul. Las olas artificiales de una lancha que retrocedían tras haber borrado las huellas del pájaro colorín. La hoja que se soltaba, caía en remolino y se acercaba al montículo de arenisca como se acerca la mano de la abuela al pecho del nieto enfermo. El polvo que bajaba de la grieta de una peña y flotaba en un rayo de sol. ¿Cuál más verdadero? ¿El sol de ahí arriba, único, medio inmortal, o el sol del lago, vivo en los innumerables reflejos que existían no más de un segundo?

No fue un estado de indolencia amable, como otras veces, ni la relajación duradera de los domingos en el río, era otra cosa, un estado de lucidez, un algo compartido, que no pedía ser contado, deformado con palabras porque pasó allí, en la antesala del lenguaje, a orillas del lago.

Vimos juntos un plano de vida inédito, una nueva forma de pisar el mundo. Recogimos las toallas, desandamos en silencio. Pedimos en el bar una botella de agua. En el coche, a mitad de viaje, él preguntó: ¿quieres que ponga música?