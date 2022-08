Se están pasando

Me revienta, y no sabe usted hasta qué punto, que los políticos de las distintas formaciones, cada vez que tienen un micro o una cámara delante, sólo sepan hacer una cosa, despotricar del contrario, ponerlo literalmente a parir, echarle las culpas de todos los males que asolan al país. Estos políticos solo saben levantar el índice acusador para señalar al de enfrente con el que además están enfrentados. Jamás se les ocurre entonar el mea culpa, señalarse a sí mismos e incluso pedir perdón si se tercia.

En eso de las descalificaciones, de los vilipendios, de los agravios, de los insultos, el Gobierno de Pedro Sánchez, en las personas de sus ministras más a la izquierda, Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Diana Morant se llevan la Liga por goleada. La podemía femenina en el Gobierno tiene al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, en su punto de mira. No pierden ocasión para atizarle de malas maneras. Eso lo vienen haciendo un día sí y al siguiente también.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, a la que el 99% de los españoles ni conoce ni reconoce. No pierde ocasión de atizar a Feijóo. Esta chiquita, cada vez que sale a la palestra es para sacar a pasear la lengua en plan bífido. En una de sus últimas apariciones, queriendo echar más leña al fuego, comparó al líder de los populares con el mismísimo ex presidente estadounidense, Donald Trump, acusando al político gallego de mentir respecto a si conocía o no el acuerdo con el PSOE al que había llegado su predecesor en Génova, 13, el malogrado’ Pablo Casado, para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Estimo que la apreciación de la ministra más desconocida es exagerada e intencionada para frenar la subida en intención de voto del líder del PP. Hay que intoxicar al personal, ir de mártires, y achacarle lo más posible al recién llegado, culpable también de la subida energética, de los incendios, de los problemas de ganaderos y agricultores, de la escasez de ciertos productos que ya nos anuncian, de la guerra en Ucrania y de todos los males que asolan al mundo.

¿Qué hace, además de utilizar una desafortunada comparación que, como todas, es odiosa, por España, por los españoles, por la ciencia y por la innovación la señorita Morant? Las descalificaciones a Feijóo no cesan por parte de un PSOE que no asimila lo que dicen las encuestas. Es intolerable la campaña de desprestigio con la que quieren dar la vuelta a las encuestas y desgastar la imagen de moderación de Feijóo que aventaja en todos los sondeos a Sánchez. Se están pasando.