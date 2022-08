Dos son los apellidos a tener en cuenta, por la cuenta que nos tiene, cuando de la Junta de Castilla y León hablemos. Por un lado el inefable Quiñones y por otro al unilateral Veganzones. Mariano tenía que llamarse, como el personaje favorito de las viñetas de Forges. Mariano Veganzones es parte de la cuota que soporta el PP en nuestra Comunidad Autónoma. Este señor es el consejero de Industria, Comercio y Empleo, mucho arroz para tan poco pollo. Como parte de la cuota es miembro de Vox, partido que sigue sacando pecho en nuestra comunidad a golpe de polémica. Por querer estar en la cresta de la ola, acaban en el ojo del huracán.

De forma unilateral, sin encomendar ni a Dios, ni al diablo, ni a Mañueco y los suyos, Veganzones ha mostrado sus intenciones de modificar unilateralmente el calendario laboral y trasladar el festivo del 2 de enero al 25 de julio, día de Santiago ¡y cierra España! El 2 de enero, lunes festivo, es la consecuencia de caer en domingo el primer día del nuevo año. Veganzones se ha puesto en contra a todo Castilla y León. Los primericos, como siempre, los sindicatos, que algo tienen que decir para que sepamos que algo hacen, que no todo son “mariscadas’” y esas leyendas urbanas que se han montado los ciudadanos españoles sobre los desperdicios de las susodichas.

Si creíamos que con Quiñones íbamos servidos, Veganzones llega dispuesto a hacerle sombra. Es curioso que ambos apellidos rimen, yo creo que en consonante, lo que les hace más cercanos. Este señor, lo que tiene que hacer es proteger a los autónomos, ayudar a generar tejido industrial, proteger a las pocas industrias que tenemos por estos lares, fomentar el empleo y ayudar a un comercio que se muere por inanición y por culpa de Amazon. Lo demás es ruido, es ganas de protagonismo.

Deje en paz lo que ya está establecido y dedíquese a trabajar en favor de todos los castellanos y leoneses, no única y exclusivamente de los intereses de su partido, de la ideología de partido que ustedes llevan a sus máximas consecuencias. Usted no es quien para actuar de forma unilateral. Usted forma parte de un conjunto, no muy bien avenido, el Ejecutivo de esta pobre comunidad, con el que debe interactuar y dejar de ir por libre. Entre usted y su vicepresidente, lo vengo diciendo, nos van a dar mucho material a los escribidores.

Los argumentos de este individuo no son válidos, se caen, tienen exceso de demagogia. Trabaje, por favor, trabaje en firme y déjese de experimentos con gaseosa que, para más inri, afectan al orbe de los trabajadores. Lo que tiene que hacer Mañueco es detener esta iniciativa. Ya que con su amigo Quiñones ha sido tan permisivo, que se le vea un detalle con Veganzones.