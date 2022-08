Operar desde el Metaverso

Yo sólo sé que no sé nada. Yo sólo sé que nada sé. La famosa frase atribuida al filósofo griego Sócrates en la que expresa que es consciente de su propia ignorancia, me viene de perlas para confesar abiertamente mi ignorancia sobre el mundo artificial. Solo sé que nada sé sobre los terrenos virtuales, sobre las simulaciones y mundos 3D, sobre la tecnología háptica incorporada a relojes, teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos, sobre las gafas de realidad virtual y sobre los avatares digitales. Todo esto me pilla un poco mayor. Y aunque me voy adaptando como Dios me da a entender, pertenezco al orbe analógico que será historia no tardando mucho.

En menos que canta un gallo, los cirujanos, tal y como los conocemos ahora, serán un recuerdo sustituido por su “avatar” que operará desde el Metaverso. Tendremos que empezar a familiarizarnos con esta palabra que nada tiene que ver con la poesía. El Metaverso es un mundo virtual, un entorno con el que estamos en la obligación de familiarizarnos porque los humanos interactuaremos e intercambiaremos experiencias virtuales, precisamente mediante el uso de avatares. Me viene a la memoria “Avatar”, la conocida película épica de ciencia ficción, escrita, producida y dirigida por James Cameron. Solo que lo que servidora expresa en estas líneas, ya no es ciencia ficción. Aunque todavía estamos al comienzo de la nueva era del Metaverso, palabra que ya me reconoce el ordenador, este entorno comienza a ser una realidad en el mundo empresarial, en la sociedad en su conjunto y en el sector de la salud que es uno de los más prometedores. Los expertos en salud digital, haberlos haylos, prevén que el Metaverso contribuirá a mejorar la atención integral en salud y a avanzar hacia un modelo de asistencia sostenible que deje atrás todo tipo de desigualdades y se adapte a la realidad de la población. A los incrédulos quiero decirles que ya se ha realizado con éxito una biopsia tumoral con un bebé hiperrealista. ¡Madre de Dios!. Dicen que esto abrirá las puertas a una “democratización” sanitaria sin listas de espera y con acceso inmediato a nuevos tratamientos y tecnología. Siempre echaremos de menos la figura del cirujano, que si es agradable y cercano, también se ‘interactúa’ con él. Si el cirujano avatar y el mundo artificial acaban con las grandes lacras de la Sanidad actual, cual son las listas de espera, constituirá un avance. El Metaverso, a priori, ni es bueno ni malo, todo dependerá del uso que se haga. Si aprendemos de los errores y se impulsa un entorno más ético, humano, accesible o igualitario, bienvenido sea el Metaverso.